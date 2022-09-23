Женщина вышла в лес с подругой Фото: Алексей БУЛАТОВ

В лесу под Волчанском нашли пропавшую 61-летнюю пенсионерку, которая ушла за ягодами и не вернулась. Жительница Карпинска Маргарита Казакова вместе со своей подругой Светланой уехала в лес под Волчанском, 20 сентября. На тропинках женщины разминулись. В тот же день, ее приятельница Светлана вернулась домой в Карпинск. А вестей от пропавшей женщины не было с 20 сентября.

Как рассказал единственный сын Маргариты Казаковой, в эту местность они с подругой ходили не впервые.

- Я живу в Екатеринбурге. Я не мог дозвониться до мамы, мне стало тревожно. Стал дозваниваться на следующий день, 21 сентября. Потом, когда у мамы появилась связь, то она мне позвонила и сказала, что потерялась. Она была очень встревожена. Связь была хорошая, без перебоев, - рассказал «КП-Екатеринбург» сын женщины Александр Зырянов.

По словам сына, женщина позвонила спасателям и была с ними на связи до тех пор, пока ее телефон не разрядился. Отряд волонтеров и полиция вышли на ее поиски.

- Я думал, что удастся найти ее по биллингу в тот же день. С подругой мамы Светланой я не общался, так как у нее нет мобильного телефона. Но в итоге, вечером, 22 сентября мне волонтеры сообщили, что им удалось найти телефон моей мамы. Также мне очевидцы говорили, что слышали крики со стороны болота, - продолжает Александр.

Маргарита Казакова живет в Карпинске. Фото: предоставила Ирина Котельникова

Счастливая весть от спасателей пришла на телефон Александра днем, 23 сентября. Маргариту Казакову нашли.

- С телефона спасателей поступил звонок. Мне было важно услышать, что это моя мама. Ее голос был очень уставший. Сказала что всё хорошо, ей вернули потрянный телефон. Пообещала, что зарядит его и расскажет обо всем. Попросила не переживать. Врачи скорой помощи увезли ее на обследование, - рассказывает Александр Зырянов.

В пресс-группе МО МВД Краснотурьинский «КП-Екатеринбург» подтвердили, что женщина нашлась.

- Сотрудники полиции и поисковый отряд нашли женщину в лесу около Волчанска. В тот момент женщина сидела на пеньке дерева. Ее передали врачам, - рассказали в полиции Краснотурьинска.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

«Спал на земле и потерял обувь»: на Урале 61-летний рыбак четыре дня плутал по тайге. На Урале потерявшийся 61-летний рыбак провел четыре дня в лесу. (Подробнее)