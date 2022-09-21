«Спал на земле и потерял обувь»: на Урале 61-летний рыбак четыре дня плутал по тайге

Мужчина сбился со знакомого маршрута и четыре дня плутал по чаще. Фото: поисковый отряд «Прорыв»

На Урале 61-летний пенсионер провел четыре дня в тайге, потерявшись в лесу. Поиски пропавшего Василия Николаевича начали родственники, они обратилась к волонтерам отряда «Прорыв» 17 сентября и рассказали, что двумя днями ранее мужчина на дрезине на рыбалку

- Экипаж незамедлительно выехал на место. Предстояло преодолеть путь в 250 километров до населенного пункта, после чего на 100 километров удалиться в тайгу. До прибытия отряда поиски вели представители местного отделения полиции и родственники, - рассказали в пресс-службе «Прорыва».

Фото: поисковый отряд «Прорыв»

Примерно в 20 километрах от места проживания пенсионера была найдена и тележка, на которой он передвигался, а также брошенная удочка. Поисковики предположили, что он мог увидеть медведя и попытался скрыться от него.

- Члены семьи и представители отряда, в том и числе и сами руководители «Прорыва», еще раз тщательным образом обследовали место обнаружения вещей пропавшего мужчины, но поиски результата на этом этапе не дали. Поисковики вернулись в лагерь, чтобы набраться сил и выработать новый план поисково-спасательной операции, - добавили в «Прорыве».

Вскоре в лесу обнаружились человеческие следы, при этом было понятно, что его владелец идет без обуви. Через какое-то время поисковики услышали голос пропавшего пенсионера, он откликнулся на сигналы, которые делали поисковики.

Фото: поисковый отряд «Прорыв»

Пожилой человек был в плохом состоянии - полураздетый, буквально в одной футболке, без обуви. Со слов пропавшего, в один из моментов от начал перебираться через болото по бревну, поскользнулся, упал, ударился головой, потеряв на время ориентацию на местности. Мужчина сбился со знакомого маршрута и четыре дня плутал по чаще, ему приходилось спать на земле и укрываться листьями.

- Василия Николаевича эвакуировали из леса в сторону дрезины, в лагерь. Согрели, дали немного воды. Привезли в деревню и передали родственникам. Родственники приняли решение об оказании медицинской помощи, - подытожили волонтеры.