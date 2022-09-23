У женщины - несколько своих детей и несколько приемных. Фото: предоставил Виталий Савкин

В поселке Белоярском под Екатеринбургом многодетная семья Виктории и Андрея Земляных продолжает бороться за приемных детей, которых изъяли после жалобы старшей дочери. Всего в семье Земляных трое родных и пятеро приемных детей. Изначально, 31 августа, двух детей забрали из семьи после жалобы старшей дочери, которой не разрешили пользоваться гаджетами. Еще трое ребят смогли остаться в семье.

Органы опеки утверждают, что они изымают их на основании приказа о лишении родительских прав. Виктория даже планировала перевести приемных детей на домашнее обучение, чтобы быть рядом с ними. Однако, директор школы № 1, где они учатся, убедил женщину, что ее ребятишек не будут насильно изымать в реабилитационный центр. По словам Виктории, 23 сентября, в школу нагрянула опека и силой забрала детей со школьного крыльца. Все происходило на виду у 20-летней сестры приемных детей Яны.

- Опека продолжает жестко изымать детей. Яна стояла на крыльце школы и услышала, что со стороны запасного входа орут сыновья. Они плакали, говорили, что не хотят обратно в детдом. Она прибежала, стала снимать все происходящее, но мужчина ее жестко оттолкнул, выбил из рук телефон. У Яны на теле остались ссадины. Она вернулась домой, сильно плакала и винила себя в том, что не смогла остановить все, - рассказала «КП-Екатеринбург» многодетная мама Виктория Земляная.

Дом, в котором проживает многодетная семья. Фото: предоставил Виталий Савкин

Одну приемную девочку пытались забрать из другого корпуса. Как рассказала Виктория, девочку сотрудники пытались обманным путем вывести из школы.

- Дочка была на уроке труда. Ее закрывали в кабинете. Убеждали, что мама написала на тебя заявление о том, что тебя можно забрать. Она кричала им, что не верит в эти слова. В итоге она смогла вырваться из классной комнаты и сбежать, - продолжает Виктория.

Моральное состояние детей, как отмечает Виктория, еще не пришло в норму. Женщина уверенна, что теперь им необходима помощь психолога из-за пережитого стресса. Напомним, что приемные дети имеют особенности здоровья.

- Я спрашивала у директора школы, почему они позволили опеке насильно забрать детей из школы. В ответ мне сказали, что они действовали на основании приказа. Опека продолжает издеваться над детьми. Сейчас, в детском доме начнется травля, что они отказались ехать со старшей приемной сестрой в детский дом. Это очень опасно для их психического состояния. Никакой реакции со стороны Следственного комитета нет, сколько бы мой муж не обращался, - вздыхает Виктория Земляная.

Судебное заседание по обжалованию приказа о лишении родительских прав Андрея и Виктории Земляных назначено на 30 сентября. По словам женщины, опека наведывалась к ним 22 сентября, но изъять детей они не смогли.

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