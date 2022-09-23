Суд вынес приговор уральцу, погубившему в ДТП свою беременную девушку

Машина с беременной девушкой вылетела на встречную полосу в грузовик Фото: ГИБДД Свердловской области

Камышловский районный суд вынес приговор 37-летнему уральцу, погубившему 7 января 2022 года в ДТП свою 34-летнюю возлюбленную. Девушка была на 7 месяце беременности, когда произошла страшная авария. Пара ехала в сторону Талицы к родственникам.

- Лушечкин, управляя принадлежащим ему автомобилем Mitsubishi Lancer, двигаясь на 180 км автодороги Екатеринбург - Тюмень в Пышминском районе в условиях осадков в виде снега и мокрого покрытия проезжей части со скоростью около 90 км/ч, нарушил п. 10.1 Правил дорожного движения РФ, - рассказали в прокуратуре Свердловской области.

Водитель должен был учесть дорожные и метеорологические условия и снизить скорость, однако он этого не сделал и в итоге не справился с управлением. Машину с беременной девушкой и мужчиной выбросило на встречную полосу, где ехал грузовой Mercedes-Benz.

Фото: ГИБДД Свердловской области

Беременная девушка скончалась от полученных травм на месте. Николая тогда с тяжелыми травмами доставили в больницу.

По данным ГИБДД, Николай Лушечкин имеет стаж вождения 16 лет. Он 24 раза привлекался к административной ответственности за нарушение скоростного режима.

Суд назначил ему наказание в виде 1 года 6 месяцев лишения свободы, которое на основании ч. 2 ст. 53.1 УК РФ было заменено на принудительные работы на этот же срок с удержанием 10 % из заработной платы в доход государства.

В качестве дополнительного наказания Николай Лушечкин лишен права заниматься деятельностью, связанной с управлением автотранспорта на 3 года. Приговор не вступил в законную силу и может быть обжалован.