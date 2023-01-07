Так Ильмир выглядел до пропажи. Фото: соцсети/семья пропавшего

В Свердловской области разыскивают 31-летнего уроженца Башкирии Ильмира Нурдавлетова. Родственники не теряют надежды найти парня, который таинственно пропал 10 лет назад. 2 января 2013 года Ильмир вышел из съемной квартиры в Дегтярске. Известно, что на Средний Урал он приехал на заработки.

Приметы: рост 190-195 сантиметров, серо-голубые глаза.

- Может находиться где угодно, спустя столько времени. Пожалуйста, вглядитесь внимательно в фотографии. За эти 10 лет внешность могла измениться. Если кто нибудь что знает или видели, знает где находится, просим откликнутся. +7 (499) 391-98-88,. +7 919 616-09-94, +79279331426, - пишут в социальных сетях родные Ильмира.

Напомним, что в Свердловской области с 22 декабря ищут многодетную мать Любовь Белюшину. Женщина пропала в селе Коптелово под Алапаевском. Известно, что в этот день она собиралась поехать к своему отцу в Реж, но так до него и не добралась. Коллеги и бывший муж многодетной матери теряются в догадках, что могло произойти с женщиной, и подозревают друг друга.

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