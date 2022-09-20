Сексуальная красотка из Екатеринбурга победила в зрительском голосовании Miss MAXIM

29-летняя Алена Калинина набрала 79 «огней». Фото: предоставлено организаторами конкурса

Модель из Екатеринбурга Алена Калинина победила в зрительском голосовании конкурса красоты Miss MAXIM. Девушка уверенно заняла первую строчку среди 100 участниц, прошедших отбор.

29-летняя Алена Калинина набрала 79 «огней», в то время как ее ближайшая конкурентка из Уфы получила 70 зрительских симпатий. Изначально на конкурс было заявлено более 300 моделей со всей страны, в том числе из Москвы и Санкт-Петербурга.

Следующим этапом в конкурсе для нее станет отбор в топ-10 лучших моделей. Фото: предоставлено организаторами конкурса

В этом году на конкурс красоты от мужского журнала MAXIM было заявлено 26 жительниц Свердловской области. Подавляющее большинство родом из Екатеринбурга.

С первых дней конкурса Алена Калинина вырвалась на первое место. Модель за несколько дней набрала 76% голосов, а девушка из Уфы отставала почти на 10 голосов.

Следующим этапом в конкурсе для нее станет отбор в топ-10 лучших моделей, которые пройдут в финал Miss MAXIM. Путем голосования специальной комиссии жюри главную красотку выберут 27 октября. Отбор 10-ти финалисток пройдет до 30 сентября.

Новая Мисс мужского журнала для взрослых получит в подарок бесплатную фотосессию одного из самых востребованных звездных фотографов, указывается на сайте конкурса.

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