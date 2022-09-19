Юрий Лоза призвал «порадовать» Аллу Пугачеву

Лоза назвал «маленькой радостью» желание Пугачевой стать иногентом. Фото: КУДРЯВОВ Борис Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Юрий Лоза высказался о просьбе Аллы Пугачевой стать иногентом вслед за мужем Максимом Галкиным*.

Примадонна объявила о своем желании в социальных сетях.

- Обращение в Минюст РФ. Прошу зачислить меня в ряды иноагентов моей любимой страны, ибо я солидарна со своим мужем, - сообщила Пугачева.

Алла Пугачева поппосила внести ее с список иногентов вслед за мужем Фото: Лариса КУДРЯВЦЕВА/ЭГ

В этом посте Примадонна впервые высказала свое отношение к специальной военной операции на Украине.

Певец из Екатеринбурга Юрий Лоза предложил выполнить просьбу Аллы Пугачевой. По его словам, ему постоянно поступают звонки от журналистов с просьбой прокомментировать ситуацию.

Певец предложил выполнить просьбу Примадонны Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

- Если вы следите за каждым ее перемещением, словом и вздохом, значит, до сих пор считаете ее важной и уважаемой медийной персоной. Так проявите уважение в полной мере и обратитесь в соответствующие органы – пусть они дадут женщине то, что она просит. Она заслужила эту маленькую радость! - Уверен Лоза.

Напомним, Максим Галкин* был признан физлицом иностранным агентом в связи с осуществлением им политической деятельности в интересах Украины. Соответствующее сообщение 16 сентября 2022 года появилось на официальном сайте министерства юстиции

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