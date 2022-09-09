«Горькое событие»: вдова первого президента России отреагировала на известие о смерти королевы Великобритании

Впервые они встретились в Москве в 1994 году. Фото: Telegram-канал Ельцин Центра

Вдова первого президента России Бориса Ельцина отреагировала на известие о смерти королевы Великобритании Елизаветы II. По словам Наины Ельциной, уход из жизни Ее Величества стал горьким событием. Впервые они встретились в Москве в 1994 году, когда Елизавета II нанесла свой единственный визит в Россию.

- Реформы проходили тяжело, коммунисты делали всё, чтобы сорвать их, не останавливаясь даже перед вооруженным мятежом. Визит Ее Величества королевы Елизаветы II в этой ситуации был для нас, для всей нашей страны, которая взяла курс на возвращение в цивилизованный мир, огромной поддержкой, - говорится в заявлении бывшей первой леди России, которое опубликовано в Telegram-канале Ельцин центра.

По словам Наины Ельциной, уход из жизни Ее Величества стал горьким событием Фото: Лариса КУДРЯВЦЕВА/ЭГ

Наина Ельцина считает, что прибытие королевы стало символическим жестом, который демонстрировал готовность Британии к равноправному взаимодействию с новой Россией. При этом тогда казалось, что отношения между странами налаживались, а конфронтация осталась в прошлом.

- Конечно, накануне визита я очень волновалась: все-таки прием в Кремле Ее Величества – особенное событие, требующее знания ритуала. Мы серьезно к нему готовились. Но я хорошо помню, что волнение и напряженность как-то сразу исчезли, когда мы оказались рядом с королевой, - добавила Наина Ельцина.

Напомним, Елизавета II скончалась 8 сентября в возрасте 96 лет. После ее смерти новым королем Великобритании станет ее сын принц Чарльз, он решил взять имя Карл III. Его официальное провозглашение будет в эту субботу, 10 сентября.