Фото: "Зооспас в Екатеринбурге"

В Екатеринбурге зооспасатели сняли с дерева котенка, который несколько дней просидел на ветке. Примечательно, что, когда волонтеры ехали на этот вызов, кто-то из местных жителей попытался самостоятельно спустить усатого на землю.

- Кот спрыгнул от него на землю, перебежал на другое дерево и там уже для надежности залез так, чтоб его точно не сняли. Ну что ж, задача хотя бы стала увлекательнее. Ствол надежный, подъем идет быстро. В двух метрах от меня котенок взбирается еще повыше и уходит на самый конец длинной ветки, - рассказывает Евгений Зенков из «Зооспаса в Екатеринбурге».

Через несколько минут хвостатого все же удалось схватить с помощью удочки. После спасения у добровольцев возник вопрос: куда пристроить животное. К всеобщей радости, женщина, заявившая о коте в ловушке, согласилась забрать питомца к себе домой.