На трассе под Алапаевском в перевернувшейся иномарке один человек погиб, еще пятеро пострадали

На месте происшествия представители МВД обнаружили несколько открытых бутылок с водкой. Фото: предоставлено В.Н. Горелых

На трассе под Алапаевском водитель иномарки Hyundai Accent с пятью пассажирами в салоне вылетел с трассы и перевернулся порядка десяти раз. Авария произошла 8 сентября около 14:20 местному времени.

В результате ДТП 40-летний водитель легковушки погиб на месте происшествия до прибытия бригады медиков. Все пассажиры, находившиеся внутри, госпитализированы в лечебные учреждения Алапаевска и Ирбита.

- Известно, что водитель автомобиля «Хендай двигался со стороны Ирбита в сторону села Голубковское, выбрал скорость, не обеспечивающую постоянный контроль за движением транспортного средства, - рассказал пресс-секретарь свердловского главка МВД Валерий Горелых

Личности пострадавших устанавливают полицейские Фото: Алексей БУЛАТОВ

По словам полковника Горелых, личности пострадавших устанавливают полицейские. Водительских прав у погибшего не было, а машину он приобрел всего неделю назад.

- При осмотре места происшествия представители МВД обнаружили несколько открытых бутылок с водкой. По факту ДТП органы внутренних дел проводят проверку, в ходе которой назначат необходимые экспертизы, - добавил Валерий Горелых.

Напомним, в конце августа на уральской трассе под Лесным в столкновении трех машин погиб один человек, еще шестеро получили различные травмы. Предварительно, виновником ДТП назвали 27-летнего владельца машины Hyundai Sonata, именно он, двигаясь со стороны Качканара, решил совершить обгон в зоне действия запрещающего знака.