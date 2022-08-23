На Урале в жестком столкновении трех машин погиб один человек, еще шестеро пострадали

Водитель Hyundai получил травмы, которые не были совместимы с жизнью. Фото: УГИБДД по Свердлвоской области

На уральской трассе под Лесным в столкновении трех машин погиб один человек, еще шестеро получили различные травмы. Серьезная авария произошла 23 августа около 18:00 по местному времени.

Предварительно, виновником ДТП назвали 27-летнего владельца машины Hyundai Sonata, именно он, двигаясь со стороны Качканара, решил совершить обгон в зоне действия запрещающего знака.

- Он не убедился в безопасности маневра и допустил столкновение с автомобилями Lada Priora и Tianye Admiral, двигающимися во встречном направлении. После чего автомобили съехали в правый кювет, - рассказали в УГИБДД по Свердловской области.

Также в больницу увезли шесть человек, которые находились в других машинах. Фото: УГИБДД по Свердлвоской области

В итоге водитель Hyundai получил травмы, которые не были совместимы с жизнью, также в больницу увезли шесть человек, которые находились в других машинах, их личности устанавливаются.

- Сотрудники МЧС провели деблокировку и эвакуацию пострадавших, проливку автомобилей. На период осмотра места происшествия и установления более подробных и точных обстоятельств аварии движение транспортных потоков на данном участке временно ограничено. Инспекторы ДПС организовали реверсивное движение, - добавили в госавтоинспекции.

Ранее стало известно, что на трассе «Белоярский-Асбест» в столкновении отечественного «ВАЗ-2106» и иномарки Mitsubishi Pajero погиб человек, еще двое получили различные травмы. Авария произошла 23 августа около 13:00.