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Происшествия23 августа 2022 11:40

Под Белоярским в столкновении легковушки и внедорожника погиб человек, еще двое пострадали

По предварительной версии, 25-летний водитель «шестерки» выехал на встречную полосу
Ирина ХАБИБЬЯНОВА
Фото: УГИБДД по Свердловской области

Фото: УГИБДД по Свердловской области

На уральской трассе «Белоярский-Асбест» в столкновении отечественной «ВАЗ-2106» и иномарки Mitsubishi Pajero погиб человек, еще двое получили различные травмы. Авария произошла 23 августа около 13:00.

По предварительной версии, 25-летний водитель «шестерки» по неустановленной причине выехал на встречную полосу, где и врезался лоб в лоб во внедорожник, за рулем которого сидел 45-летний мужчина.

Фото: УГИБДД по Свердловской области

Фото: УГИБДД по Свердловской области

Автоинспекторам предстоит выяснить точную причину аварии. Движение транспортных средств на данном участке временно организовано в одну полосу.