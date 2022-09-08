Солист «Иванушек» Апполонов огорошил признанием о скандалах в коллективе

Группе исполняется 27 лет Фото: Мария ЛЕНЦ

Солист «Иванушки International» Андрей Григорьев-Апполонов ошарашил признанием о скандалах в коллективе. Об этом он рассказал в эксклюзивном интервью «КП-Екатеринбург».

Группе в этом году исполняется уже 27 лет. В пик своей популярности за солистами бегали толпы фанаток, а их «Тучи» и «Тополиный пух» звучали из каждого магнитофона.

Легендарные хиты «Иванушек» и по сей день пользуются особой популярностью. Однако именно из-за них в коллективе и случаются споры.

Певцы спорят о своих хитах Фото: Алексей БУЛАТОВ

- Когда мы приезжаем выступать на чьи-то Дни рождения или корпоративы, заказчики просят: «Только, пожалуйста, не надо новых песен, мы их можем не знать, исполните наши любимые хиты». У нас в репертуаре 20-25 хитов, которые все знают. И, как правило, перед концертом мы долго составляем плейлист, потому что в 40-минутную программу может войти песен десять. Иногда даже скандалим, кто какую песню хочет добавить. Очень громкие споры идут, - признался Андрей Григорьев-Апполонов.

По его словам, солистам даже приходится каждый раз устраивать голосование – двое против одного, чтобы разрешить конфликт.

В интервью «КП-Екатеринбург» солист «Иванушек» также объяснил свою неприязнь к творчеству группы «Ласковый май» и рассказал, сколько солистам группы платил продюсер Игорь Матвиенко до популярности.

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