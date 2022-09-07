Авторы фестиваля «Атмофест» предложили перенести сады с Площади 1905 года в заброшенный парк

В следующем году сады хотят перенести на постоянную локацию Фото: Алексей БУЛАТОВ

Фестиваль ландшафтного дизайна «Атмофест» к юбилею Екатеринбурга может переехать на новую локацию. В мэрии рассматривают возможность создать сады уже не на площади 1905 года, а в одном из центральных парков или даже в заброшенном пространстве. Авторы фестиваля хотят сделать экспозиции на постоянной основе.

Сады, которые были созданы для «Атмофеста» в этом году, уже «переехали» во дворы местных школ. Сейчас уже полностью установлены три сада, победивших в этому году на фестивале.

Пять садов перенесли во дворы местных школ Фото: Алексей БУЛАТОВ

«ПРОСИМ ВЫДЕЛИТЬ ПАРК-ЗАБРОШКУ»

Организаторы «Атмофеста» предложили занять неиспользуемый парк для постоянной экспозиции. Задумку уже поддержали в мэрии.

- Мы просим у администрации города выделить нам какой-нибудь парк-заброшку, где мы сделаем фестиваль, а затем оставим парк жителям, - заявила директор «Атмофеста» Юлия Сорокина.

В комитете благоустройства вопрос обсуждают. Его председатель Тамара Благодаткова считает, что пока не видит идеальной площадки для постоянного сада в центре Екатеринбурга. В любом случае, считает она, главная городская площадь стала тесной для фестиваля, а если «Атмофест» все же вновь пройдет в этом пространстве, то дизайнерам придется постараться, чтобы удивить горожан.

В саду в школе-интернате установили песочницу и пруд Фото: Алексей БУЛАТОВ

- Конечно, это интересная тема, когда сад продолжает жить на новом месте. Но эта тема пока еще на уровне задумки. Надо подобрать площадку, которая будет соответствовать всем параметрам, - уточняет Тамара Благодаткова.

В этом году на Площади 1905 года ко Дню города разместили несколько разных садов. Все композиции участвовали в конкурсе и пять из них, а также цветочная аллея и цветник перемещены во дворы образовательных учреждений. Первые три проекта, которые стали победителями «Атмофеста» уже полностью установлены в трех школах.

- Мы понимаем, что просто так показать горожанам новые приемы в сфере ландшафта – мало. Надо, чтобы то, что мы смогли показать, продолжало где-то существовать. Это хороший опыт, который надо продолжать. Это дает понимание детям, что природу надо беречь, - отмечает Тамара Благодаткова.

К юбилею Екатеринбурга "Атмофест" будет еще масштабнее Фото: Алексей БУЛАТОВ

Идея с переездом садов в различные образовательные учреждения реализована впервые. До этого лишь отдельные деревья высаживались на отдельных улицах.

КУДА УЕХАЛИ ТРИ ЛУЧШИХ САДА «АТМОФЕСТА-2022»

Золотой призер фестиваля – сад «Легкость бытия» (автор Юлия Новицкая). Композиция переместилась во двор Детского инвалидного спортивно-оздоровительного центра.

Второе место занял проект «Река-призрак» (автор Екатерина Егорова). Все выставочное пространство, включая качели и небольшие песочницы-островки полностью перенесли в Фонд поддержки талантливых детей «Золотое сечение». Сад посвящен рекам, которые спрятаны в коллекторы города. Автор создала пространство с небольшими аллеями, качелями и «островками», в которых позже дети смогут выращивать растения- однолетники.

Победителем стал сад "Легкость бытия" Фото: Алексей БУЛАТОВ

Бронзовым призером стал проект «Солнце в ладонях» (автор Марина Мурзина). Его перенесли в школу-интернат для детей, нуждающихся в длительном лечении, на улице Ферганская, 22. Здесь сосредоточили не только различные растения, но и пространство с песочницей и декоративным прудом. Автор пространства считает, что сад поможет изучать как и растения, так и насекомых, которые слетаются на цветочный аромат.

До этого в Шарташский лесопарк с Площади 1905 года переехало «Техногенное гнездо». Арт-объект создала команда паблик-арта «ЧО». Гнездо представляет собой четырехметровую инсталляцию, сплетенную из веток, старых стяжек и тяжелых проводов. В него могут поместиться до 10 человек.

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