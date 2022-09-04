«Дождь и ветер – не помеха»: пермский Форрест Гамп пробежал 350 км до Екатеринбурга за 8 дней

Егор Желтышев останавливался переночевать в гостиницах. Фото: Егор Желтышев

Футболка, шорты и небольшой рюкзак – вот все, что нужно бегуну-путешественнику Егору Желтышеву, чтобы добраться до места назначения. В народе 36-летнего спортсмена из Перми прозвали местным Форрестом Гампом, ведь он уже больше семи лет участвует в марафонах на длинные дистанции. Примерно столько же Егор ведет и свой You-Tube-канал, на котором не перестает удивлять общественность: то до Ижевска 240 км пробежит всего за пять дней, то 42 км в домашних тапочках, а теперь и до Екатеринбурга добрался.

Пермяк Егор Желтышев большесеми лет занимается бегом на длинные дистанции. Фото: Егор Желтышев

«ДОЖДЬ И ВЕТЕР – НЕ ПОМЕХА»

Для таких спортивных путешествий по России свой маршрут Егор старается продумывать заранее. Пробежать 350 километров. Из Перми до Екатеринбурга ему удалось за восемь дней.

- Каждый день я пробегал по 40-60 километров. Свой забег начинал рано утром и заканчивал в середине дня. Вторую половину дня отдыхал и восстанавливал силы в одной из придорожных гостиниц, где и я ночевал до следующего утра. Гостиницы бронировал на день вперед. Заканчивая пробежку в один день, звонил и договаривался с гостиницей на следующий, - рассказывает пермяк. - Из Перми в Екатеринбург ведет федеральная трасса E-22. По ней я и бежал. А те места, для которых нужно было сворачивать с трассы в город, также планировал за вечер до следующего дня.

Бегун-путшественник планировал примерный маршрут заранее. Фото: Егор Желтышев

Егор признается, бежать такие дистанции – задача не из легких.

- Приходилось терпеть и преодолевать себя. Пробегать каждый день по 40-60 км – это серьезная нагрузка на любой организм, даже хорошо подготовленный к подобным вызовам, - поясняет бегун-путешественник.

Несмотря на непредсказуемую погоду, спортсмен не брал с собой ни зонт, ни теплые вещи.

- Бежал в футболке и шортах. Вес в таком деле решает. Чтобы бежать было легче, был налегке. Но мне очень повезло. За все восемь дней пути не было ни дождя, ни грозы. А если бы и были…Чтож, дождь и ветер – не помеха. Все можно стерпеть, - делится Егор Желтышев.

Пройденный маршрут пермяк фиксировал при помощи часов с gps-трекером.

Спортсмен преодолел дистанцию в 350 км. Фото: Егор Желтышев

«СТРЕМЛЮСЬ ЖИТЬ ИНТЕРЕСНО»

За плечами у Егора много достижений. Одним из самых важных для него – выполнение норматива на чемпионате России по суточному бегу. Тогда ему присвоили звание мастера спорта по легкой атлетике.

А рекорд по расстоянию на длинные дистанции пермский Форрест Гамп смог установить в мае 2021 года, когда пробежал 242 километра.

- Я стремлюсь к тому, чтобы жить интересно. Поэтому и придумываю себе разные интересные испытания, о которых снимаю видосики для зрителей моего канала, - рассказывает пермяк.

Егор - мастер спорта по легкой атлетике. Фото: Егор Желтышев

Свои первые 100 км Егор пробежал через девять месяцев после того, как начал бегать, а сейчас не перестает придумать для себя новые вызовы.

- В голове еще много интересных идей. Большинство из них будет реализовано в ближайшем будущем. И, вы об этом обязательно узнаете. Но... чуть позже, - обещает Егор Желтышев.