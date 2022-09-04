Температура воздуха ночью опустится до +3 градусов. Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Свердловской области ожидаются непогода и заморозки. По данным Уральского гидрометцентра, начало недели, 5 сентября, будет дождливое с переменной облачностью и небольшими порывами ветра до 9 метров в секунду.

Температура воздуха ночью опустится до +3 градусов, местами заморозки до -2 градусов, а днем столбики термометра поднимутся до +12...+17. Во вторник, 6 сентября, ожидаются небольшой дождь и переменная облачность, днем воздух прогреется до +10…+17, а ночью - +2…+7.

7 сентября, в среду, также пройдет дождь, температура воздуха прогреется днем до +13 градусов, а ночью до +7, местами заморозки до -2 градусов.

Напомним, что осенний отопительный сезон 2022 в Екатеринбурге не заставит себя долго ждать. По словам заместителя главы города Владимира Гейко, отопление дадут уже в середине сентября.