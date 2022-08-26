Отопление дадут в середине сентября Фото: Алексей БУЛАТОВ

Меньше чем через неделю начнется осень, а это значит, что холода уже не за горами. Осенний отопительный сезон 2022 в Екатеринбурге не заставит себя долго ждать. По словам заместителя главы города Владимира Гейко, отопление дадут уже в середине сентября. Подготовка к отопительному сезону 2022 в Екатеринбурге идет по плану.

-Социальных объектов у нас 110, 75 из них паспортизировано, в том числе 18 из 24 зданий школ, 30 из 47 детских садов и 11 из 12 учреждений культуры. Каждую неделю мы обсуждаем ход работ по подготовке к зиме на районном штабе с управляющими компаниями, рассматриваем проблемные вопросы, связанные с подготовкой объектов жилищного и коммунального комплекса к отопительному сезону, и осуществляем контроль за их решением, – подчеркнул заместитель главы.

Уже как минимум четыре района Екатеринбурга подтвердили свою готовность к отопительному сезону 2022: Железнодорожный, Академический, Верх-Исетский и Ленинский. Большинство многоквартирных домов уже получили паспорта готовности. Остальные находятся в процессе оформления.

Запуск системы отопления 2022 запланирован на 15 сентября. В первую очередь тепло дадут социально-культурным учреждениям: школам, детским садам и больницам. После чего отопление в Екатеринбурге появится и в жилых домах.

К зиме подготовка завершается сейчас. Объекты социальной сферы, учреждения культуры и спорта частично готовы к отопительному сезону. Все проблемные вопросы оперативно решаются.

Напомним, что опрессовки в Екатеринбурге в 2022 году прошли поэтапно. Всего было 4 этапа: с 17 по 20 мая (первый этап), с 7 по 10 июня (второй этап), с 19 по 22 июля (третий этап), с 9 по 12 августа (четвертый этап).

По информации представителя АО «Екатеринбургская электросетевая компания» Александра Евдокевича, при подготовке к отопительному сезону 2022 специалисты отремонтировали 44 километра линий электропередач, 40 трансформаторных подстанций, 20 трансформаторов, 99 выключателей, а также произвели расчистку более 16 гектаров охранной зоны воздушных линий. Кроме того, произведён комплексный ремонт шести подстанций. Общий процент выполнения работ составляет 82 % от плана, полностью они будут завершены до 1 октября.