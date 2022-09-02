Соловьев назвал главные симптомы коронавируса новой волны 2022

Ковид вернулся в Россию Фото: Олег ЗОЛОТО

Россию накрыли новая волна коронавируса, во время которой преобладает штамм ВА5. При этом, власти не торопятся возвращать ограничения. Масочный режим носит рекомендательный характер, а о вакцинации практически ничего не слышно.

Какие симптомы у нового штамма коронавируса? Как реагировать сегодня на коронавирус? И нужно ли сейчас прививаться от коронавириса? Об это на радио «Комсомольская правда» рассказал Александр Соловьев, ведущий эксперт национальной медицинской ассоциации «Медлабэксперт».

Важно иметь дома пульсоксиметр Фото: Артем КИЛЬКИН

КОВИД ЕСТЬ, ТРЕВОЖНОСТИ НЕТ

- Я думаю, что тревожных звонков нет, потому что принята стратегия жизни с ковидом. В данной ситуации любая гипертревожность должна побуждать к принятию особых мер. Мы видим по большинству стран, что на правительственном уровне нет тревоги, наоборот, меры максимально смягчаются.

Есть некоторое расхождение между тем, что говорит научное сообщество и эпидемиологические данные о ситуации и действий правительств. При этом, если мы бросим взгляд, например, на Китай, то там, как все было в отношении ковида, так все и остается. Китай сейчас 20-миллионные города сажает в жесткий локдаун, Япония усиливает меры по улучшению вентиляции. Эти страны сохраняют тревожность.

ОСНОВНАЯ НАГРУЗКА – НА ПОЛИКЛИНИКИ

- Такого количества тестов, как в более ранние волны коронавируса, сейчас нет. При этом, мы видим резкий рост числа подтвержденных случаев ковида, который оперативный штаб демонстрирует. На этом фоне мы видим рост госпитализаций, что неизбежно. Мы видим обсуждения в качестве рекомендации вернуть масочный режим. У нас, например, уже вернули масочный режим в медучреждения.

Вирус расходится очень широко. Но мы сейчас не видим по медицинским учреждениям повального роста госпитализаций, как это было в предыдущие волны. Сейчас основная нагрузка падает на амбулаторные учреждения, на поликлиники. Острая фаза болезни для большинства людей проходит в легкой форме.

Основная нагрузка легла на поликлиники Фото: Алексей БУЛАТОВ

У нас распространяется вариант «Омикрона» ВА5 преимущественно, и его подвиды. При этом, появляются новые варианты. У нас циркулируют и выявляются единичные случаи варианта «Кентавр». У нас есть собственный штамм, который в России, который называют «Детакрон».

Особенности ВА5-варианта. Он более заразный, он лучше уклоняется от действия нейтрализующих антител, которые появились у нас ранее из-за перенесенного заболевания, либо вакцинации, либо совпадения этих двух событий. Соответственно, случая прорывных инфекций увеличиваются. Растет число реинфекций, то есть повторных заболеваний.

Это вирус стал протекать немного тяжелее, чем первые варианты «Омикрона», но по тяжести он не дошел до уровня «Дельты». Поэтому не так много пневмоний сейчас наблюдается в госпиталях.

ЕСЛИ ТЯЖЕЛО – ВЫЗЫВАЙ ВРАЧА

Симптомы коронавируса сейчас те же, что и раньше. Это резкая утомляемость, слабость, болезненность мышц, першение и боль в горле, кашель, температура.

Как реагировать на коронавирус?

1. Самоизоляция

2. Динамическое наблюдение за состоянием своего здоровья: термометрия, использование пульсоксиметра.

3. При любом ухудшении состояния: не сбивается высокая температура, вы не понимаете своего состояния, есть признаки нарушения дыхания, нужно срочно обратиться к врачам.

Александр Соловьев назвал симптомы коронавируса новой волны Фото: Людмила ВАРАКИНА

Нужно ли прививаться?

- Российских данных, к сожалению, очень мало. Фактически мы можем руководствоваться только заявлением ученого Александра Гинзбурга, который сказал, что в 10 раз эффективность вакцинации «Спутником V» по отношению в ВА5 снизилась. Это много. Мы видим такие же данные и по другим вакцинам.

Но, мы видим по эпидемиологическим данным, что люди, прошедшие вакцинацию, третью и четвертую дозы, у них очень низкие риски неблагоприятных событий. Поэтому решение о ревакцинации имеет значение.

Хотелось бы увидеть обновление состава вакцин. Очень большие ожидания связаны с появлением назальной вакцины.