Ларисе Хлыстниковой не было и двух лет, когда мать оставила ее. Фото: из архива Ларисы Хлыстниковой

Когда Ларисе Хлыстниковой не было и двух лет, мать оставила ее соседям. С самого детства девочка знала, что она приемная, даже читала письмо, в котором родная мать призналась, что мечтает ее найти. Но только спустя 60 лет Ларисе удалось выйти на след своей матери. Теперь женщина надеется найти родного человека или хотя бы узнать ее судьбу.

Лара с детства знала, что неродная своим родителям. Фото: из архива Ларисы Хлыстниковой

ОСТАВИЛА СОСЕДКЕ И НЕ ВЕРНУЛАСЬ

- Я появилась на свет в Новосибирской тюрьме. Когда моей маме Галине Аникиной было 16 лет, она узнала, что не родная своим родителям и, украв у них деньги, сбежала из дома. Связалась с плохой компанией и попала в тюрьму. Как она вышла на свободу, мне узнать так и не удалось, но, видимо, после родов ее отправили в деревню Трубина в Пышминский городской округ на поселение, - рассказывает Лариса Хлыстикова. - В деревне наша соседка Апполинария Новоселова все время помогала моей маме: забирала меня то обогреть, то накормить, то помыть. А когда мне еще не было двух лет, в 1962 году, моя мать попросила ее поводиться со мной и поехала в Свердловск. Но больше она не вернулась.

Апполинария и Алексей Новоселовы решились оставить малышку. А когда Ларе исполнилось девять лет, смогли оформить документы на ее удочерение. Они заботились о девочке и любили как родную, но в таком маленьком поселке не смогли скрыть правду о том, что она приемная.

Апполинария и Алексей Новоселовы любили и воспитывали девочку как родную. Фото: из архива Ларисы Хлыстниковой

- Когда мне было три годика, мама всегда за собой меня водила, а я держалась за ее юбочку. В деревне у нас жила очень вредная бабка. Однажды она подошла к нам с мамой, шлепнула меня по ручонке и сказала: «Что ты за мамку держишься, она ведь не родная тебе». После этого я пришла домой, сложила свои платьишки в платочек, завязала узелком и заявила маме: «Раз я не родная, пойду от вас».

Но Апполинария объяснила дочке, что всегда любила и будет любить ее. Тогда Лара успокоилась.

ПИСЬМО ОТ МАТЕРИ

Когда Ларисе было около 14 лет, от Галины Аникиной пришло письмо. В нем женщина обращалась к своим соседям: «Тетя Поля, дядя Леша, расскажите, пожалуйста, про Ларочку, если она у вас. А если не у вас, напишите, где, куда ее определили». Апполинария Новоселова, прочитав это, испугалась, что женщина захочет вернуть себе ребенка, но все же решила рассказать обо всем дочери.

- Я помню, что пришла летом со школьной отработки и увидела, что с приемной мамой что-то не так. Мы с ней пошли на речку полоскать белье, и она подала мне это письмо. Оно было отправлено из Ташкентской тюрьмы. Видимо, маму снова туда посадили. После того, как я его прочитала, мама поинтересовалась, буду ли я отвечать, - вспоминает женщина. - Но мне тогда показалось, что если я отвечу матери, которая меня бросила и сидит в тюрьме, то буду плохая. Может быть, мама с папой ей что-то и ответили, этого я уже не знаю.

На фото Ларисе Хлыстниковой 17 лет. Фото: из архива Ларисы Хлыстниковой

Чем взрослее становилась Лара, тем сильнее ей хотелось узнать хоть что-то о родной маме. Однако сделать это она наконец-то смогла лишь год назад.

Приемного отца Лары Алексея Новоселова не стало, когда девушке было 17 лет. До совершеннолетия она жила с матерью. А когда Ларисе исполнилось 18 лет, она поехала в Камышлов на учебу. Через два года девушка вышла замуж, вскоре родила сына и дочь, у нее закрутилась семейная жизнь, а мысли о поисках родной матери отошли на второй план.

Апполинария Новоселова дожила до 80 лет. Ее не стало в 1993 году. Все эти годы Лариса часто навещала приемную маму. В 1996 году женщина похоронила и любимого мужа. Тогда, чтобы заполнить дыру в сердце, она все же решилась начать поиски своей матери.

Лариса вмсете с дядей Николаем Аникиным. Фото: из архива Ларисы Хлыстниковой

НАШЛА РОДНОГО ДЯДЮ

Чтобы найти родную мать, женщина обращалась в «Жди меня», на программу к Андрею Малахову, но это не дало никаких результатов.

В 2021 году Ларисе удалось найти родного дядю по маминой линии. Еще когда она была маленькая, приемный отец рассказал ей, что ее мама родом из города Буй в Костромской области.

- Раньше мне не приходила мысль поискать в пабликах. Но тут решилась обратиться в группу ВКонтакте «Подслушано в Буй». Я такого не ожидала, но буквально на следующий день мне написала соседка моего дяди, Николая Аникина. Она рассказала, что дружит с ним всю жизнь и дала номер телефона, - рассказывает Лариса.

Дядя Ларисы прислал ей ее детские фото. Фото: из архива Ларисы Хлыстниковой

Женщина созвонилась со своим дядей и начала общаться по переписке.

- Дядя Коля рассказал, что, когда мне было пять лет, приемные родители написали моим бабушке и дедушке и рассказали, что мать оставила меня им. Но потом, видимо, побоялись, что меня от них заберут и сказали бабушке с дедушкой, что отдали меня в детдом. С тех пор, по словам дяди, родственники мечтали узнать мою судьбу, - говорит женщина.

Николай Аникин выслал Ларисе ее детские фото. От него она также узнала точную дату рождения матери – 3 февраля 1941 года и что о ее родном отце никто не знает никакой информации.

- Дядя Коля рассказал, что моя родная мама приезжала в Буй в 80-м году из Казахстана с каким-то мужчиной. Побыла совсем немного, сказала, что будет искать дочь, поехала в Москву или в Подмосковье, на этом ее след потерялся. После этого никто и ничего о ней больше не слышал, - рассказывает Лариса Хлыстникова.

На переднем плане на фото родные бабушка и дедушка Ларисы по маминой линии. Фото: из архива Ларисы Хлыстниковой

ПОХОРОНИЛА ДЕТЕЙ ОДНОГО ЗА ДРУГИМ

Сейчас Лариса живет в Екатеринбурге и работает сиделкой, ухаживает за пожилыми людьми. После смерти мужа она долгие годы воспитывала детей одна, но в 2021 году потеряла сына, а четыре месяца не стало ее дочери.

- Схоронила своих детей одного за другим. Сыночек у меня от ковида умер, а дочь из-за проблем с сердцем. Из родных я близко общаюсь только со сродной сестрой. У меня есть внуки, но я им оказалась не нужна. Не хотят со мной общаться, - вздыхает Лариса. - А я приняла решение, что навязываться не собираюсь. Пока могу, работаю, а как тяжело станет, у нас в пригороде есть дом старчества, думаю, меня туда примут. Когда мы начали близко общаться с дядей, я поняла, что оказалась нужна своим родным по маминой линии.

Женщина найти родственников и заполнить дыру в сердце. Фото: из архива Ларисы Хлыстниковой

Теперь Лариса еще сильнее мечтает найти родную мать или своих братьев и сестер.

- Моей маме сейчас должно быть 80 лет. Не уверена, что она жива. Но вдруг у меня есть родные брат или сестра, которые где-то тяжело живут, я бы взяла их к себе. И мне бы не так одиноко было. А на мать свою я не обижаюсь. Она меня все-таки оставила людям, которые всю жизнь любили меня, как родную, а не сдала в детдом, - делится Лариса Хлыстникова.

Если вам что-либо известно о судьбе Галине Александровной Аникиной, позвоните в редакцию «КП-Екатеринбург». И, возможно, вы сможете воссоединить семью.

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