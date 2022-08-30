Амурского тигра, спасенного от живодера, впервые выпустили в тайгу

Тигра выпустили в естественную среду обитания. Фото: предоставлено пресс-службой РМК

Чуть больше недели назад из Екатеринбурга на самолете улетел очень ценный груз — в реабилитационный центр под Хабаровском отправили амурского тигра Гектора.

Три года назад его нашли в плачевном состоянии в бродячем цирке под Оренбургом и перевезли в Челябинск, в реабилитационный центр для диких животных «Спаси меня».

Все это время Гектор лечился под пристальным наблюдением главы центра, ветеринара Карена Даллакяна. К сожалению, травмы, причиненные Гектору живодером в цирке, полностью излечить не удалось — на задних лапах у тигра были порваны коленные и тазобедренные связки и сухожилия. Теперь из-за них Гектор не может нормально передвигаться и слегка волочит лапы за собой.

Животное осваивается в естественной среде обитания. Фото: предоставлено пресс-службой РМК

В дикой природе тигр бы не выжил, да и размеры центра в Челябинске уже не позволяли его содержать. Поэтому было решено отправить Гектора в Хабаровск, в центр «Утес». По прилету Гектора разместили в карантинную клетку, где он потихоньку осваивался и привыкал к новым видам и запахам. И вот, спустя почти неделю, его, наконец, выпустили в большой вольер на территории в полгектара в тайге.

- Надо сказать, что Гектор очень смело поступил — сразу вышел из своей клетки в незнакомое пространство. Здесь он будет больше ходить, это очень хорошо для него, — рассказал руководитель центра реабилитации в Хабаровске Эдуард Круглов.

По словам специалиста, естественные препятствия в виде травы, корней, камней научат Гектора лучше ориентироваться в природе. Благодаря этому он сможет лучше развить задние лапы.

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