Гектору было всего три месяца, когда его передали Карену Даллакяну. Фото: предоставлено РМК

«Тише, Гека, тише. Не бойся. Скоро все пройдет», — ласковым голосом шепчет мужчина, склонившись над клеткой с тигром. Он протягивает руку между прутьев и пытается успокоить напуганную кошку.

Это ветеринар и глава реабилитационного центра для диких животных «Спаси меня» в Челябинске Карен Даллакян. Именно он в 2019 году принял к себе на лечение покалеченного живодером тигренка Гектора, который сейчас, большой и почти здоровый, отправляется к себе на родину в Хабаровск.

Взрослого тигра было решено перевезти в реабилитационный центр под Хабаровском Фото: Алексей БУЛАТОВ

ПЫТАЛСЯ УКРАСТЬ ТИГРЕНКА ИЗ ЦИРКА

— Когда его привезли, он весил килограммов 10-12. Он был весь в болячках, пролежнях и гнил от своей мочи, потому что не мог поднимать попу из-за полученных травм, — вспоминает Карен Даллакян.

К ветеринару обратились за помощью сотрудники передвижного зоопарка в Оренбургской области. Они рассказали, что пару недель назад у них жуткая история: на территорию зоопарка проник мужчина. Он оторвал доски пола в клетке с тигрицей и тигрятами, а когда один из них подбежал посмотреть, что стряслось, схватил его за задние лапы и попытался протащить тигренка через щель в полу.

Тигренок начал пищать, чем привлек внимание мамы-тигрицы. Она кинулась на обидчика, схватила его за плечо и прокусила, сломав тому кости. Мужчина закричал — прибежали сотрудники зоопарка.

У Гектора порваны сухожилия на задних лапах, поэтому он не может полноценно ходить и бегать

К сожалению, осмотреть тигренка сразу не вышло — мама даже близко никого не подпускала. И такое промедление стало фатальной ошибкой. Как уже позже рассказывает Карен Даллакян, у малыша были порваны коленные и тазобедренные связки и сухожилия и из-за того, что помощь не была оказана вовремя, на местах разрывов образовались контрактуры.

ЛЕЧИЛСЯ ЧЕРЕЗ БОЛЬ

Тигренок не мог ходить и постоянно плакал от боли. Из Оренбургской области его перевезли под опеку Карена в Челябинск. Так началось длительное, изнурительное лечение: массажи, сеансы плавания в ванной, курсы лечебных блокад, обезболивание. А чтобы сделать выздоровление Гектора максимально эффективным, Карен Даллакян сотрудничал со специалистами из других стран и брал у них онлайн-консультации.

Карену помогали сотрудники и волонтеры приюта «Спаси меня». Пока ветеринар ставил уколы и делал массажи, они держали малыша, которому совсем не нравилось лечиться. Он рычал, шипел, выворачивался — но терпел. Неприятные процедуры продолжались изо дня в день, пока Карен не увидел нужного эффекта от лечения.

Карен Даллакян — ветеринар и глава реабилитационного центра для диких животных «Спаси меня» в Челябинске Фото: Алексей БУЛАТОВ

— Мы с Гектором уже 2,5 года. В свободное от работы время мы кормили его, играли с ним. Он, кстати, очень любит с нами бегать. Мы старались разрабатывать его задние лапы, — вспоминают Юлия Шведова и Оксана Чепова, волонтеры приюта «Спаси меня».

Спустя время Гектор начал бегать, у него появился здоровый аппетит и интерес ко всему вокруг. Он стал обычным ребенком. Но только с одним нюансом — из-за порванных сухожилий Гектор теперь не может встать в полный рост на задние лапы, поэтому бегает и играет в полуприседе, слегка волоча их.

Помогали с лечением Гектора и простые люди — именно на их частные пожертвования закупались необходимые медикаменты, питание. На их же деньги в вольере Гектора был установлен бассейн.

НОВЫЙ ДОМ НА ДРУГОМ КРАЮ РОССИИ

Прошло почти три года, Гектор вырос и теперь готов к новому шагу. 22 августа его из Челябинска через Екатеринбург самолетом доставили в специализированный реабилитационный центр диких животных «Утес» под Хабаровском. Кстати, там же живет старший брат Гектора — амурский тигр Жорик, который в детстве пострадал от рук живодеров. Жорик тоже был подопечным Карена Даллакяна.

Новый дом Гектора намного больше того, в котором он прожил несколько лет, и максимально приближен к естественным условиям обитания. Но с одним важным отличием — в центре под Хабаровском есть специалисты, которые смогут обеспечить Гектору хорошую жизнь.

— Жорик под наблюдением ветеринаров в Хабаровске пережил средний возраст тигров в дикой природе. Он живет в большом закрытом вольере, ему предоставлен качественный персональный уход. Для нас очень важен опыт реабилитации тигров, — рассказывает Карен. — Поэтому мы поговорили с центром и спросили, согласны ли они принять у нас Гектора, есть ли у них вольер, который позволит ему двигаться.

Карен уточняет, что очень важно было выбрать приют именно в Хабаровском крае — ареале обитания амурских тигров, где была бы комфортная для них температура, климат и природа.

Карен решил перевезти Гектора в Хабаровск, потому что там более подходящие условия для его содержания Фото: Алексей БУЛАТОВ

— Гектору предстоит реабилитация, связанная с движением. Такую реабилитацию мы не можем обеспечить у нас. Фактически наш центр работает как больница. Полечили-полечили и дальше уже реабилитация. Хочу сказать, что мы не везем больного тира, он просто инвалид. Как и любой другой инвалид, он должен раз в год пройти курс специального лечения. Ветеринары в том центре осмотрят его и решат, что дальше делать, — объясняет Карен.

И вот было решено отправить Гектора в «Утес», где для него уже заготовили большой вольер по соседству с братом Жориком. Оставался лишь один вопрос — финансовый. Транспортировать тигра фактически на другой край России — очень дорогое удовольствие, и на помощь пришла компания «Амур Минералс», которая находится в Хабаровске и входит в Группу РМК. Ее представители полностью взяли финансирование на себя.

Впереди у Гектора были семь с половиной часов в грузовом самолете. Вместе с ним в Хабаровск полетел и Карен — он захотел передать подопечного лично. И пока его, растерянного и напуганного, подготавливали к полету, с ним со слезами на глазах прощались волонтеры, выходившие его.