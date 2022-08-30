С начала сезона больше 30 самокатчиков попали в ДТП в Екатеринбурге

С каждым годом аварий с участием самокатов становится все больше Фото: Алексей БУЛАТОВ

В ГИБДД по Свердловской области раскрыли, сколько аварий произошло за нынешний сезон электросамокатов. Временно исполняющий обязанности начальника ГИБДД УМВД по Екатеринбургу, подполковник полиции Александр Беляков заявил, что транспортные средства попадали ДТП более 30 раз.

- На данный момент в Екатеринбурге зарегистрировано 31 ДТП с участием средств индивидуальной мобильности, в которых один человек погиб и 32 человека оказались ранены. Если рассматривать цифры расширенно, то с электросамокатами, которые имеют повышенную мощность, произошло 6 дорожных происшествий, - заявил Александр Беляков на пресс-конференции, посвященной безопасной езде на электросамокатах.

В статистике нет данных о наездах самокатчиков на пешеходов, поэтому, как уточнил подполковник, на самом деле происшествий больше. Однако со стороны сервисов кикшеринга и администрации города регулярно вводятся ограничительные меры: штрафы, блокировка аккаунта в приложении и автоматические снижение скорости самокатов.

- В День города были убраны стоянки, ограничена скорость, чтобы наши граждане и гости Екатеринбурга не попали в ДТП. По результатам мы нареканий от населения не получили. Мы прорабатываем соглашение со всеми сервисами кикшеринга для взаимодействия и упорядочивания самокатов на территории города, - уточнил председатель комитета по транспорту Игорь Ощепков.

Сервисы ввели ограничения для повышения безопасности Фото: Алексей БУЛАТОВ

Одно из самых распространенных нарушений при езде на самокате – езда вдвоем. Сервис кикшеринга Whoosh с помощью новой системы планирует определять нарушение, замедлять или вовсе останавливать транспорт. Кроме того, часто встречаются несовершеннолетние за рулем самоката.

- Уже сейчас мы выписываем штрафы, если фиксируем такие нарушения и предупреждаем о них пользователей. Как показывает наша практика, в большинстве случаев арендуют самокаты родители, после чего передают управление ребенку, им кажется, что это хороший способ провести время. Электросамокат не предназначен для управления ребенком, к тому же дети не знают даже основных правил дорожного движения, - заявил пресс-секретарь сервиса Whoosh Денис Балакирев.

Более безопасные условия для езды на самокатах стали вводить в Екатеринбурге еще в прошлом году. Например, в прошлом сентябре появилась дорожная разметка для пользователей, которая отделила пешеходный трафик от самокатчиков и велосипедистов. О необходимости такого решения заявлял глава города Алексей Орлов. В этом году разметку продолжат наносить на других участках и обновлять уже имеющуюся.

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