Полный вперед! Какие легенды хранит Нижний Тагил

Нижний Тагил притягивает своей уникальностью и 300-летней историей

Полумиллионник Нижний Тагил – второй по величине город в регионе. Он притягивает своей уникальностью и 300-летней историей. В этом городе Демидовы построили промышленную империю, а Черепановы изобрели первый в России паровоз. И «Комсомолка» вместе с ГАЗЭКСом отправились сюда в очередную экспедицию за историями и легендами Урала.

На пароме собрались десятки детей, чьи родители трудятся в группе компаний «ГАЗЭКС».

В этот раз всех ждала увлекательная экскурсия на пароме по самому большому пруду в УрФО, через который раскинулся новый мост.

На пароме собрались десятки детей, чьи родители трудятся в группе компаний «ГАЗЭКС». Место путешествия выбрано не случайно, Нижний Тагил богат легендами и историческими местами, о некоторых из них мы уже писали ранее. Также, советник генерального директора ГК «ГАЗЭКС» Елена Неволина отметила, что в зону обслуживания компании в Горнозаводском округе входят 34 населенных пункта. Самый крупный из них – Нижний Тагил. Здесь сосредоточено больше половины всего газового хозяйства округа, газ получают 112 155 потребителей.

Советник генерального директора ГК «ГАЗЭКС» Елена Неволина

О местных достопримечательностях путешественникам рассказал известный уральский этнолог, знаток истории и легенд Вячеслав Печняк.

ТАКОЙ ЗАВОД – ОДИН В МИРЕ

Самым уникальным историческим памятником в Нижнем Тагиле, конечно, является старый Демидовский завод.

Демидовский завод – самый уникальный исторический памятник в Нижнем Тагиле

В 1701 году российскому государству нужны были металлы. Уральские рудознатцы давно добывали железо, медь, золото и прекрасно знали их залежи в этих местах. И показали их. После чего на Урале возникли первые заводы. За 20 лет – с 1701 по 1720-е годы – Урал стал мощным горнозаводским центром. В 1725 году Тагильский завод, основанный династией меценатов и заводчиков Демидовых, дал первый чугун.

Сюда приезжали крестьяне из Верхотурского уезда, которые оставались работать в качестве мастеровых (свободных крестьян). И так было до 1861 года, пока российский император Александр II не отменил крепостное право.

Сегодня это прекрасное место для экскурсий: 30 га уникального индустриального ландшафта XVIII века и 52 объекта культурного наследия, более 10 водных каналов, три из которых – рабочие.

На территории цехов сохранились доменные печи 1830 и 1950-х годов, мартеновские печи 1894 года, водяные лари, гидротурбина и многое другое. Помимо зданий цехов сохранились конюшенные дворы, которые были преобразованы в первый провинциальный театр Нижнего Тагила, и даже баня 1929 года постройки.

Также Нижнетагильский завод – это памятник Уральской военной славы. В 1942 году в рекордно короткие сроки сюда эвакуировались заводы, которые в годы Великой Отечественной войны производили всё для фронта и для Победы. К примеру, легендарный танк Т-34 – родом из Нижнего Тагила.

Это уникальное индустриальное наследие не только для Урала, России, но и для всего мира.

ЧТО СКРЫВАЕТ ТАГИЛЬСКИЙ ПРУД?

Долгожданный мост для тагильчан соединил Дзержинский и Тагилстроевский районы, а под собой спрятал подводный газопровод

Конечной точкой нашего маршрута на акватории пруда был новый мост протяженностью 434 метра и шириной 24,8 метра. Его открыли к 300-летию Нижнего Тагила. Путепровод соединил Дзержинский и Тагилстроевский районы. Четыре полосы движения, есть тротуары и уникальная архитектурная подсветка. Проходя под мостом, все загадали желания. Забавная примета!

Строительство моста шло два года. Были задействованы и специалисты холдинга «ГАЗЭКС» - они выполнили переукладку газовых сетей. Была изменена конфигурация газопровода высокого давления, проходящего под автомобильной трассой. Рядом с мостом – прямо по дну пруда – проходит газопровод «дюкер». Труба диаметром 500 мм под водой расходится на две – меньшим диаметром. Если что-то случится с одной из труб, вторая останется в работе, и газ у потребителей не пропадет.

По этому газопроводу голубое топливо поступает в Дзержинский район. Каждые 5 лет специалисты проводят диагностику сети - экспертизу промышленной безопасности, которую выполняют водолазы. Они проверяют каждый миллиметр трубы специальными приборами.

Этот «дюкер» единственный в Нижнем Тагиле. Всего на обслуживании у специалистов ГАЗЭКСа 877 км наружных газопроводов, 879 км подземных газопроводов, 48 газораспределительных пунктов и 105 шкафных газораспределительных пунктов.

Капитан парома «Пахом» Денис Сорокин

Тагильский пруд хранит и другие секреты. Капитан парома «Пахом» Денис Сорокин рассказал:

– В пруду недалеко от Лисьей горы на глубине 6,5 метра местные жители видели очертания затонувшего демидовского корабля. Еще в 1936 году в газетах писали, что корабль оторвало льдами от пирса и он затонул. Если удастся найти и поднять этот корабль, то его будут восстанавливать.

Русалка встречает всех пассажиров прогулочных катеров

Далее все пассажиры парома были в ожидании русалки на берегу. Вскоре она появилась по левому борту. Прогулочные катера специально проходят здесь, чтобы пассажиры могли увидеть этот туристический объект недалеко от Лисьей горы.

Лисья гора 200 лет является любимым местом гулянья у тагильчан

ПОЧЕМУ ТАГИЛЬЧАНЕ НАЗВАЛИ ГОРКУ ЛИСЬЕЙ?

По словам Вячеслава Печняка, возможно, дым из труб жилых домов поднимался, как лисьи хвосты. Может, из-за пробочного шурфа, который люди приняли за лисью нору в горе. Есть легенда про подземный ход, который идет из заводоуправления на Лисью горку. Какая версия правдивая, краеведы до сих пор ломают голову.

Кроме того, мы узнали, что Нижний Тагил имеет еще один уникальный объект в УрФО – Дом-маяк. Моря нет, но есть маяк. Откуда?

– Заводы со своими прудами перегораживали средние и мелкие речки и таким образом расширяли акватории прудов. И тагильчане на берегу пруда возвели белоснежный маяк, – пояснил Вячеслав Печняк.

Юные конкурсанты получили награды и путешествие в подарок

В финале путешествия организаторы наградили детей – победителей творческого конкурса «Мой любимый город Нижний Тагил». Конкурс прошел в подразделениях ГАЗЭКСа в Горнозаводском округе к 300-летию города.

Более трех десятков детей сотрудников газовой компании – самым младшим всего три года – изобразили любимые места и достопримечательности Нижнего Тагила в ярких рисунках, коллажах из фотографий, поделках и аппликациях.

Советник генерального директора ГК «ГАЗЭКС» Елена Неволина подчеркнула значимость таких событий:

– Мы проводим различные мероприятия как для клиентов, так и для своих сотрудников. Нам важно командообразование. В ГАЗЭКСе сплоченный коллектив, есть даже семейные династии. Наши сотрудники много времени и сил отдают своей работе. А такие развлекательно-познавательные мероприятия объединяют нас еще больше. Это уже распространенная практика нашей большой газовой компании.

Родители детей также поделились своими впечатлениями. Елена Комарова рассказала:

– Я работаю в ГАЗЭКС. Мои дочки Вера, Лиза и Алиса нарисовали для конкурса Нижнетагильский цирк, Кукольный театр и Парк Бондина. Сегодня они получили награды и это путешествие в подарок. Нам очень нравится, что наша компания организует конкурсы и социальные программы для сотрудников и детей – к Новому году, ко Дню газовика и другие. Очень приятно, что к нам проявляют такое внимание. Это стимулирует нас к труду, сплачивает коллектив и семьи.

Мария Скутина:

– Я мама Мирона Скутина, у нас дедушка Владимир Васильевич работает в ГАЗЭКС. Мирон сделал аппликацию «Лисья гора», за которую его поощрили. Я хотела бы поблагодарить руководство компании и организаторов за предоставленную возможность прокатиться по Тагильскому пруду.

ОТ ПРИЧАЛА!

Прогулки на комфортабельном двухпалубном пароме со всеми удобствами – замечательная возможность отдохнуть семьей или с друзьями в Нижнем Тагиле. Флотилия работает на причале в парке им. Бондина. Цена билета на экскурсию на пароме, катере или тримаране – от 200 рублей.

Расстояние от Екатеринбурга до Нижнего Тагила по трассе составляет 141 км, доехать на автомобиле можно за полтора-два часа.

На крытой палубе парома есть бар, где можно перекусить. А можно взять еду с собой, как это сделали мы – заказали для всех пиццу Сушкоф.

Экскурсовод Вячеслав Печняк поддержал организаторов тура:

– Спасибо за такие совместные проекты «Комсомолке» и ГАЗЭКСу. Мне нравится принимать участие в них, с удовольствием готовлюсь к ним, открываю для себя и для окружающих новые легенды и истории нашего края.

С «Комсомолкой» можно выиграть большую горячую пиццу от компании Сушкоф!

ОТКРЫВАЙТЕ ЛЕГЕНДЫ УРАЛА ВМЕСТЕ С «КОМСОМОЛКОЙ»!

А пока вы решаете, куда отправиться, выиграйте большую горячую пиццу от нашего партнера – компании Сушкоф! Для этого пришлите нам фото с новым мостом в Нижнем Тагиле на почту konkurs.ekb@phkp.ru.

Группа компаний «ГАЗЭКС» – крупнейший газовый холдинг, ведущий деятельность на территории Свердловской области начиная с 1965 года. Газораспределительная компания «ГАЗЭКС» обеспечивает газом 523 тысячи потребителей среди населения и свыше 1600 предприятий и организаций Свердловской области. Ежегодные инвестиции ГК «ГАЗЭКС» в развитие газификации региона превышают 500 миллионов рублей. В Группе компаний работают свыше 4500 человек.