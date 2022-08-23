Борщевику приготовили бизнес-модель: Новые люди предложили свердловчанам дополнительный доход

Фото предоставлено пресс-службой партии Новые люди

По мнению Дёмина, борьбу с борщевиком можно и нужно рассматривать как возможность создать новый экономически выгодный товар и дополнительный доход для свердловчан.

Накануне кандидат в губернаторы Свердловской области от партии «Новые люди», глава комитета Госдумы по малому и среднему предпринимательству Александр Дёмин и вице-спикер Госдумы Владислав Даванков провели в Екатеринбурге круглый стол с сельхозпроизводителями и общественным движением «Федеральный сельский совет». Участники обсудили борьбу с борщевиком Сосновского, который заполонил сегодня не только сельскую местность, но городские территории. Также обсуждались способы переработки и использования растения. В этом году в Свердловской области борщевик распространился на площади 407 гектаров, за последние три года площадь заражения практически утроилась.

Фото предоставлено пресс-службой партии Новые люди

По мнению Александра Дёмина, для государства борьбу с борщевиком нужно рассматривать как возможность создать новый экономически выгодный товар, а для людей – как возможность дополнительно заработать.

- Во-первых, это хорошая бизнес-модель: построить завод, который будет перерабатывать борщевик для разных назначений, от сахара до целлюлозной упаковки. А во-вторых, это возможность дать зарабатывать людям на земле. Например, выплачивать 30 тысяч рублей за сбор и отправку на переработку условного гектара борщевика – это нормальные деньги. Появятся новые рабочие места, будет производиться дополнительный товар, и будет решаться проблема распространения опасного растения. Тогда это будет не просто борьба с сорняками, а возможность сделать новый экономически выгодный товар, – отметил политик.

Фото предоставлено пресс-службой партии Новые люди

Владислав Даванков добавил, что важно помочь с внедрением новых технологий тем, кто готов заниматься переработкой борщевика. Россия может стать первой страной в мире, которая обратит проблему ядовитого растения в сельскохозяйственную революцию.

- За последний месяц я был в Белгородской области, Смоленской, Кировской, Свердловской, сегодня в Пскове. Везде заросли борщевика. Страдают люди и животные, дети получают ожоги по незнанию. Мы уже работаем над комплексным индексом борщевика. Можем назвать лидеров в борщевичном антирейтинге. Это Ленинградская область, Пермский край, Московская область, Кировская область, Тверская область, – подчеркнул вице-спикер Госдумы.

Механизм переработки уже существует и даже запатентован. О нём рассказал на круглом столе известный фермер Василий Мельниченко, руководитель общественного движения «Федеральный сельсовет».

Фото предоставлено пресс-службой партии Новые люди

- Борьба с борщевиком химическим способом приведет к экологической катастрофе. Поймите: вы его не поборете, если будете поливать химией. Никаких миллиардов на это не хватит. Выход один – организовать заводы по переработке растений. Из борщевика можно делать сахар и бутиловый спорт. Это будет приносить по несколько миллиардов рублей. Каждая тонна зеленого борщевика позволяет произвести 170-200 кг сахара, 50 литров биобутанола – зелёного топлива, или 25 кг водорода. Кроме того, борщевик нужно просто скашивать, вырубать, не позволяя ему скинуть семена на протяжении нескольких лет, – уверен Мельниченко.

До конца этого лета Новые люди собирают информацию о проблемах с сорняком в разных регионах, формируя индекс борьбы с борщевиком. Осенью на площадке Госдумы партия «Новые люди» поднимет вопрос борьбы с борщевиком и необходимости ряда законодательных изменений.