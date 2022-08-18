Решили перед сном подняться на вершину: в горах Челябинской области потерялись три парня из Екатеринбурга

Поиски продолжались всю ночь. Фото: Поисково-спасательный отряд Челябинской области

Неспокойной выдалась ночь у трех парней из Екатеринбурга, решивших накануне покорить одну из гор в Челябинской области. Трое туристов, самому старшему из которых 21 год, на неделе отправились в национальный парк «Таганай», чтобы пройтись по нему пешим маршрутом.

В среду вечером они встали лагерем в приюте «Гремучий ключ». Перед сном парни захотели подняться на вершину Откликной гребень, популярную у туристов из-за того, что забраться на нее можно идя по тропинке, а вид наверху открывается прекрасный.

Туристы заблудились в горах национального парка «Таганай». Фото: Поисково-спасательный отряд Челябинской области

- Они поднялись, все было хорошо. Но возвращаясь назад, они сбились с пути, потеряли ориентировку и заблудились, - объясняет Марина Яковлева, пресс-секретарь поисково-спасательного отряда Челябинской области.

По словам парней, когда они пытались найти обратную дорогу, им встретился некий мужчину. То ли он неправильно указал дорогу до приюта, то ли они не разобрались, в том, какой он маршрут для них проложил, да только заплутали они еще сильнее. В итоге решили попросить помощи у спасателей по телефону «112».

- Они успели только сообщить, что заблудились, после чего у всех троих дружно разрядились телефоны, - рассказывают в поисково-спасательном отряде. - Проблема была еще и в том, что они не были готовы ночевать в открытой местности. Все трое парней были одеты в футболки и шорты, а ночью в горах у нас +7 градусов, плюс шел дождь.

С девяти часов вечера среды гору обследовали спасатели. Сначала объезжали ее на квадроциклах, где можно было, а потом обходили пешком. Где именно заблудились екатеринбуржцы, понять было сложно – тропинок на Откликном гребне много.

Поиски завершились в восьмом часу утра, 18 августа. Фото: Поисково-спасательный отряд Челябинской области

- К сожалению, точную точку координат молодые люди не смогли передать, - отмечает Марина Яковлева. - К счастью в четверг утром в 07.00 они были обнаружены на западном склоне гребня. Их здоровье в порядке. Медицинская помощь не требовалась. Их проводили к лагерю, где у них остались вещи.

Сами туристы позже рассказали, что всю ночь они не сходили с одного места, чтобы спасателям было легче их найти. Они пытались развести костер, чтобы согреться, но из-за дождя он быстро погас. У одного из парней с собой была кофта. Ею и грелись.