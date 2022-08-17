Фото: соцсети Дмитрия Тяпугина

В Свердловской области продолжаются поиски 18-летнего Дмитрия Тяпугина. Молодой человек пропал в поселке Бобровский под Сысертью еще 13 августа. В настоящий момент о его местонахождении до сих пор ничего неизвестно. Друг пропавшего парня Никита рассказал «КП-Екатеринбург», что происходило накануне исчезновения Дмитрия Тяпугина.

По словам Никиты, Дмитрий Тяпугин родом из Бобровского (расположен в 31 километре от Сысерти). Но последнее время он жил и работал в Екатеринбурге. Накануне своего исчезновения, 12 августа, Дмитрий Тяпугин приехал погостить в Бобровский, где у него проживают родители.

- Дима живет один на съемной квартире и работает охранником на парковке в Екатеринбурге. В тот день, он приехал погостить к родным. Мы погуляли и он ушел к маме ночевать. Утром, около 09:00 Дима собрался на работу, пошел на остановку и пропал. Мы не знаем, уехал ли Дима вообще в тот день в Екатеринбург, - рассказывает Никита.

Никита также рассказал, что телефон Димы был недоступен уже после 12:00. В тот день на работе Дима так и не появлялся. В полиции Сысерти рассказывали, что родственники пропавшего парня обратились с заявлением о пропаже Дмитрия 15 августа.

- Дима был доволен своей работой. Каких-то долговых обязательств у него не было. Вредных привычек Дима тоже не имел. Раньше Дима никогда не пропадал. У него в жизни основное – работа и дом. Дима интересуется автомобилями, но сам он машину не водит, - отметил Никита.

По словам Никиты, у Дмитрия много друзей, как в Бобровском, так и в Екатеринбурге. Напомним, в день пропажи Дмитрий Тяпугин был одет в черную футболку и шорты. Также на нем были спортивные кроссовки темного цвета. Также особые приметы Дмитрия: рост 180 сантиметров, плотное телосложение, карие глаза.

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