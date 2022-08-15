Под Сысертью пропал 18-летний парень

В день пропажи он был одет в черные кроссовки. Фото: поисковой отряд "Лиза Алерт"

В поселке Бобровский, который находится под Сысертью, пропал Тяпугин Дмитрий Эдуардович. Как сообщает поисковой отряд «Лиза Алерт», о местонахождении 18-летнего молодого человека ничего неизвестно с 13 августа.

В МО МВД «Сысертский» «КП-Екатеринбург» рассказали, что заявление о пропаже парня поступило им 15 августа. Силовики проводят розыскные мероприятия по установлению местонахождения молодого человека.

В день пропажи он был одет в черные кроссовки, черную футболку и черные шорты.

Особые приметы:

Рост: 180 сантиметров

Телосложение: плотное

Цвет волос: карий

Цвет глаз: темно-русый

Всем, кому-либо известно о Тяпугине Дмитрие Эдуардовиче, просьба сообщить по телефонам, указанным в ориентировке, или инфоргу поиска Наталье (Пыжка) 8-902-274-95-00.