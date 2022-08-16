Денис взял машину родителей и на бешеной скорости протаранил скорую помощь. Фото: предоставлено Валерием Горелых

В свердловском главке полиции раскрыли новые подробности жуткой аварии со скорой в Нижнем Тагиле, в которой погибли пять человек. Как выяснилось, родители 16-летнего Дениса, сидевшего за рулем Hyundai, были лишены водительских прав. Оба за езду в пьяном виде.

- Так, в июле 2020 года инспекторы ДПС задержали женщину за рулем этой же автомашины в состоянии алкогольного опьянения, за что она была лишена права управления транспортным средством на 18 месяцев. Помимо этого, она трижды привлекалась к ответственности за превышение скоростного режима, - рассказал пресс-секретарь областного главка Валерий Горелых.

Иномарка протаранила «Газель» и загорелась. Фото: пресс-служба ГУ МВД по Свердловской области

Отец Дениса остался без прав после того, как врезался в полицейскую машину. В апреле прошлого года он стал пешеходом на полтора года.

- Передвигаясь на все той же роковой машине в районе поселка Старатель Нижнего Тагила, не выполнил законного требования сотрудников ГИБДД об остановке и предпринял попытку скрыться, но в ходе преследования был задержан, однако успел совершить дорожную аварию, совершив наезд на служебный автомобиль полиции, - добавил полковник Горелых.

Напомним, что в результате аварии погиб Денис, и трое его друзей. Также на месте аварии скончалась фельдшер Ирина Зентерекова.

- Ирина была прекрасным человеком. Мы с ней учились в одной группе, в 1997 году выпустились из Нижнетагильского медицинского училища. Она была доброй, скромной, жизнерадостной, спокойной, отзывчивой, грамотной. Можно бесконечно продолжать список её достоинств. Ирина была невероятно светлым человеком, она как солнышко, всегда улыбалась, - рассказывала «КП-Екатеринбург» знакомая Ирины.

В больнице остаются 47-летний водитель скорой Николай Леонов и 20-летний пассажир легковушки Павел Рейзвих. Расследованием аварии занимается Следственный комитет. Возбуждено уголовное дело по статье «Нарушение правил дорожного движения, повлёкшее по неосторожности смерть двух или более лиц, совершённое лицом, не имеющим права управления транспортными средствами».

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