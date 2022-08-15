Уже сегодня Виктор Гончаренко проведет первую тренировку Фото: ФК «Урал»

Новым главным тренером ФК «Урал» стал Виктор Гончаренко. О назначении объявил 15 августа 2022 года президент клуба Григорий Иванов. Сегодня он будет официально представлен футболистам «Урала», после чего проведет первую тренировку.

- «Урал» подписал одного из лучших специалистов страны, - рассказали в ФК «Урал». - Ранее белорусский специалист работал в России с такими клубами как «Кубань», «Краснодар» и ЦСКА.

Напомним, ФК«Урал» объявил о расторжении контракта Игорем Шалимовым 8 августа 2022 года. По данным «КП-Екатеринбург» после второго тура перед ним была поставлена задача набрать четыре очка в домашних матчах с «Краснодаром» и «Спартаком». Однако встречи обернулись победами гостей 1:3 и 0:2.

Игорь Шалимов проработал в «Урале» почти ровно год, контракт с ним был подписан 10 августа 2021 года.

Отметим, что ближайший матч чемпионата МИР РПЛ «Урал» проведет 20 августа в Екатеринбурге с «Пари НН» из Нижнего Новгорода.