Сцена с тренировкой должна войти в документальный фильм о музыканте под названием «Нелюбимка» Фото: Алексей БУЛАТОВ

Niletto впервые высказался о своем поведении в парке «Зеленая роща» в Екатеринбурге. 9 августа популярный исполнитель затеял в парке открытую тренировку. О ней он рассказал в своих соцсетях. На мероприятие пришли как поклонники исполнителя, так и местные СМИ. Niletto возмутился, что его фотографируют.

- Те, кто с камерами, - обратился к екатеринбуржцам Niletto. - Каждому из вас говорю, чтобы сделали 10 подтягиваний. Мы сюда с вами пришли не фотографироваться, а тренироваться. Не подтянитесь, идите на… [грубо выругался].

Исполнитель сразу же всех предупредил, что идет на тренировку, а не на встречу с фанатами Фото: Алексей БУЛАТОВ

После этого Данил Прытков (так зовут исполнителя) пригласил пришедших подтягиваться и прыгать на брусьях. Самым выносливым он пообещал в качестве приза новенькие кроссовки и банку спортивного питания.

Сцена с тренировкой должна войти в документальный фильм о музыканте под названием «Нелюбимка». В Екатеринбурге команда музыканта снимала три дня. Утром, 10 августа исполнитель Niletto покинул Екатеринбург и вернулся в Москву. А своим уральским фанатам он оставил послание в профиле Instagram* по поводу вчерашней встречи, которая раздосадовала некоторых поклонников.

- Екатеринбург, мы тут были три дня. Столько всего сделали, поснимали кадры для документального фильма. Сгоняли в музыкальную школу Андрея, в мою школу, где я учился. Сходили в «Зеленую рощу» потренили. Там был негативный момент… СМИ пошумели в этот день, у них своя картинка. Мы потом покажем, как классно было на самом деле. С глубоким посылом, все увидите и услышите. С таким хорошим чувством выполненного долга возвращаемся в Москву, - поделился с подписчиками Данил Прытков.

Самым выносливым исполнитель пообещал в качестве приза новенькие кроссовки и банку спортивного питания Фото: Алексей БУЛАТОВ

Документальный фильм «Нелюбимка» пообещали показать на большом экране ближе к концу года. Это кинолента о дружбе, музыке и том, что объединяет простого парнишку с его давними друзьями на Урале.

Niletto возмутился, что его фотографируют, а не тренируются Фото: Алексей БУЛАТОВ

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