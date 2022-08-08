Мужчина, выступающий под псевдонимом Бомба Киберсиси, заявил, что он патриот. Фото: страница Сергея Нечаева «ВКонтакте»

В ночном клубе Екатеринбурга, где травести-артист под псевдонимом Бомба Киберсиси спел гимн России, объяснили выходку звезды. Заведение опубликовало извинения с разъяснениями своей позиции в своем telegram-канале.

- Касательно данной ситуации мы считаем, что артист совершил бездумную ошибку, и приносим свои извинения всем, кого оскорбило это выступление, - написали представители клуба.

Они отметили, что номер Сергея Нечаева, выступающего под псевдонимом Бомба Киберсиси, не был согласован с руководством клуба. Представители подчеркнули, что заведение является развлекательным и не затрагивает темы политики. Кроме того в клубе передали позицию самого артиста.

Нечаев заявил, что не хотел показывать неуважение к государственной символике. Фото: страница Сергея Нечаева «ВКонтакте»

- Я бывший участник военных действий в Чечне и представитель ЛГБТ-сообщества. Я хотел продемонстрировать поддержку государства. Я патриот, я за Россию и горжусь тем, что я являюсь ее гражданином! Я не подумал, что люди могут воспринять это как неуважение к государственной символике и оскорбление, - заявил Нечаев.

Ранее в интернете появилось видео, на котором в одном из ночных клубов Екатеринбурга травести-артист устроил перфоманс. Он исполнил под фонограмму гимн России. При этом в руках у него был радужный флаг. На выступление отреагировал депутат Госдумы Виталий Милонов. В эфире радиопередачи «Говорит Москва» он призвал закрыть подобные ночные заведения.