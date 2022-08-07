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Общество7 августа 2022 17:07

Травести артист из Екатеринбурга вышел на сцену с ЛГБТ-флагом

При этом артист исполнял гимн России
Маргарита РАЗУМОВА
Маргарита РАЗУМОВА
Фото: социальные сети Сергея Нечаева

Фото: социальные сети Сергея Нечаева

В одном из ночных клубов Екатеринбурга травести артист устроил нетривиальный перфоманс. Он исполнял под фонограмму гимн России, но при этом в руках у него был радужный флаг. Об этом сообщают посетители ночного заведения.

В амплуа дрэг-квин или переодетого мужчины в женщину, Бомба Киберсиси выступает артист Сергей Нечаев.

- Травести дива Бомба Киберсиси устроила странноватое выступление. Она взяла в руки флаг-ЛГБТ и исполнила гимн России, - отмечает автор видео.

Совсем не патриотичный перфоманс уже начали критиковать. На новость о травести-артисте отреагировал и депутат Госдумы Виталий Милонов. В эфире радиопередачи «Говорит Москва» он призвал закрыть подобные ночные заведения.