В епархии Нижнего Тагила открестились от сжигания книг с ЛГБТ-пропагандой

В епархии опровергли слухи о сжигании книг Фото: Алексей БУЛАТОВ

В епархии Нижнего Тагила опровергли информацию о причастности к сжиганию книги, в которой усмотрели ЛГБТ-пропаганду. Об этом «КП-Екатеринбург» сообщили в информационном отделе епархии. Ранее соответствующая информация появилась в местных СМИ.

- Мы опровергаем эту информацию. Мы никакого отношения к этому не имеем. Наше имя использовали и прикрылись им. Никаких поручений и указаний не было, - сообщили «КП-Екатеринбург» в епархии Нижнего Тагила.

В местном отделении партии «Справедливая Россия» пояснили, что пока о сжигании книг речи не идет. Но там нашли другой способ побороть распространение неоднозначной литературы. Весь тираж был выкуплен.

- К нам поступали обращения. Граждане заметили в книжных магазинах литературу, которая, по их мнению, содержит ЛГБТ-пропаганду, - объясняет глава отделения Александр Соловьев. – Общественники писали заявления в прокуратуру. Но проверка затянулась. Мы просили магазин приостановить продажу книги до окончания разбирательств, но нам отказали. Потом епархия обратилась к нам с просьбой выкупить тираж. Это пять тысяч экземпляров. Лично я прекрасно вижу, что книги эти неоднозначные.

Напомним, что в лицее № 12 Екатеринбурга разразился скандал из-за ЛГБТ-танца в исполнении учеников 10 класса.