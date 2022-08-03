Мария Бутина считает, что блокировка Youtube не станет критичной для россиян Фото: Алексей БУЛАТОВ

Депутат Госдумы Мария Бутина раскритиковала родителей из Екатеринбурга. Накануне, 2 августа, парламентарий приняла участие в программе «Вечер» с Владимиром Соловьевым на телеканале «Россия 1». В ходе дискуссии о необходимости блокировки Youtube в России прозвучало предложение «сажать» екатеринбургских родителей студентов, которые ранее выступали против баннеров с изображением буквы Z.

- Ой, какое у нас будет страдание, если у нас Youtube не будет.

- Для тебя не будет, может для меня не будет. А детей мы потеряем, - ответил Владимир Соловьев.

- Книжки будут читать.

- Не будут они читать.

- Научатся.

- Они поставят VPN. Если ты не можешь предложить им более качественный продукт.

- Если мы взрослые не в состоянии ограничить своих детей..

- Не в состоянии! В Екатеринбурге у тебя в состоянии или нет?! – жестко парировал Соловьев. – Они сказали они против буквы Z, студенты. Предлагаешь посадить их родителей?

- Конечно.

- Посадить их родителей?

- Конечно, - ответила Мария Бутина.

Позже Мария Бутина оправдалась за слова в студии ВГТРК.

- Информационный вброс моих слов про VPN, выдранных из контекста полемики с Соловьёвым, аки утренний опохмел информационного поля после вчерашней дискотеки, разгоряченной шотами Б-52 самолета Пелоси на Тайвань, - написала Бутина в своем телеграмм-канале.

Напомним, что ранее Владимир Соловьев неоднократно критиковал Ельцин Центр. Но потом даже сказал, что президентский центр нужен.

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