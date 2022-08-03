На Урале врач напугал пациентов и запер в кабинете маму с 9-месячным ребенком

Врача отстранили от работы Фото: Анастасия БАШКИРЦЕВА

Посетители и персонал Красноуральской центральной городской больницы стали свидетелями неадекватного поведения одного из врачей. Мужчину с рабочего места медикам пришлось экстренно отправить на лечение. Об этом «КП-Екатеринбург» рассказал один из бывших сотрудников учреждения.

В тот день, 26 июля на прием к специалисту УЗИ пришла мама с 9 – месячным ребенком. Они явились во взрослый корпус потому, что в детском отделении не было оборудования и специалистов.

- У этого врача настроение меняется по щелчку пальцев, он может ругаться. Посетители увидели, что в тот день, мама с малышом в возрасте 9 месяцев оказались закрыты в кабинете. Пациенты обратились к сотрудникам, чтобы те вызвали полицейских. Запертая семья из-за двери позвала на помощь. Персонал больницы стал выяснять, почему он так поступил. Врача в тот день, конечно же, отстранили его от работы. Сейчас медик находится на лечении, - рассказал «КП-Екатеринбург» бывший сотрудник больницы.

Коллеги также отмечают, что специалист УЗИ грубо общался с пациентами Фото: ЛЕНЦ Мария | Архив КП

Также собеседник уточнил, что этот врач работает в больнице около шести месяцев. Он добавил, что на медицинской комиссии коллеги не стали устанавливать его склонность к расстройствам психики.

- Он приехал из Челябинской области, по приглашению главного врача. Я с первого взгляда увидел, что у него психическое заболевание. Решил позвонить коллегам в Верхний Уфалей, которые с ним раньше работали. Они рассказали, что с трудом избавились от этого врача. Естественно, я все рассказал нашему главному врачу, но тот не отреагировал, - продолжает бывший сотрудник больницы.

Главный врач Красноуральской больницы в разговоре с «КП-Екатеринбург» попросил обратиться за комментарием в пресс-службу регионального Минздрава. Но пресс-секретарь Минздрава Свердловской области Константин Шестаков комментировать произошедший инцидент отказался.

Пользователи соцсетей из Красноуральска также отмечают, что поведение этого медика заставило их понервничать во время приема.

- Мне довелось побывать у этого врача. Передо мной зашла женщина в кабинет. Затем врач куда-то вышел. На нем была куртку, но он никому ничего не сказал. Я захожу в кабинет, а там женщина в нижнем белье. В общем его час не было. Затем я попала к нему, мне сделали УЗИ. А уже дома я поняла, что в результатах обследования не мои данные. Просидела на приеме три часа, хотя врач всех к 11 часам приглашал, - сообщает одна из пациенток в соцсетях.

Оборудования УЗИ в детской больнице не было Фото: Евгения ГУСЕВА

В пресс-службе ГУ МВД России по Свердловской области «КП-Екатеринбург» рассказали, что полицейские Красноуральска не оставили без внимания произошедший конфликт.

- Сообщений по данному факту в территориальный отдел полиции не поступало. Тем не менее, представители МВД подключались к выяснению обстоятельств и оказанию помощи медицинским работникам на финальной стадии разрешения ситуации. Достоверно отмечу, что мама с ребенком физически не пострадали. Данная история не носит криминальный характер. Мужчина не из числа местных жителей. По предварительным данным, в Красноуральск он приехал и устроился на работу примерно полгода назад из Челябинской области, - рассказал «КП-Екатеринбург» пресс-секретарь регионального главка Валерий Горелых.

Также полковник Горелых уточнил, что точную причину поведения мужчины установят сами медицинские специалисты больницы.

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