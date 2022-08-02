Основатель группы «Агата Кристи» оценил творчество кумира россиян Фото: Алексей БУЛАТОВ

Основатель группы «Агаты Кристи» Вадим Самойлов объяснил феномен певца SHAMAN, набирающего миллионы просмотров благодаря патриотическим песням. 30-летний Ярослав Дроновиз Новомосковска давно тяготеет к фолк-тематике. На его канале уже более миллиона подписчиков. Россияне пришли в восторг от клипа на трек «Я русский». Ролик уже собрал 6,2 миллиона просмотров.

- Не вижу ничего предосудительного. Может и продюсерский проект. Но это очень полезное начинание. Талантливо сделано. Поет шикарно. Молодой красивый парень, девушкам нравится. Он может быть примером для молодежи. Если он поет патриотические песни - и слава богу! Это полезно. Я одобряю, что этот проект появился. Резюмируя – благодарю коллег авангардных патриотов, - заявил Вадим Самойлов.

Однако не всем пришелся по вкусу парень с накаченным торсом и дредами. В свою очередь ведущий шоу Иннокентий Шеремет отметил, что многие обвиняют SHAMAN в неискренности.

- Голос у него настоящий, это не Витас, - резюмировал Шеремет.

Самойлов также добавил, что появление такого певца на отечественной эстраде может позитивно отразиться на шоу-бизнесе.

- Не думаю, что у него грязные дреды. Это стильно и модненько. Давайте любому человеку давать право изъясняться о Родине как он хочет. Другое дело, что у нас поп-культура лакокрасочным покрыта. Это мальчик, который может стать популярным, - подытожил Вадим Самойлов. Также музыкант рассказал о том, зачем будет баллотироваться в Думу Асбеста на предстоящих выборах в Свердловской области.

- Это попытка влиять на политические процессы на исторической родине. Асбест мой родной город, я там родился и вырос. У меня в паспорте место рождения Асбест. У меня был уже опыт общественной деятельности. Я же два созыва был членом созыва Общественной палаты РФ. Тогда еще я был идеалистических пониманий, как можно свернуть горы. Но крылышки быстро пообламались. Можно сказать, что я тогда понял – это не моя игра.

Сейчас прорабатываем креативные индустрии. Доля творческого подхода в продукции достаточно большая. Сейчас идут разговоры о создании творческих пространств в Свердловской области. В Асбесте у меня поддержка есть, а в этом году еще и выборы. Все проекты в русле молодежной культуры и молодежной политики, - пояснил Самойлов.

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