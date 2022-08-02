Некоторые дети почувствовали себя плохо еще в день заезда, 25 июля Фото: Алексей БУЛАТОВ

В детском лагере под Нижним Тагилом «Баранчинские огоньки» 1 августа произошла вспышка острой кишечной инфекции. По данным регионального Роспотребнадзора, с 25 июля было выявлено 9 заболевших детей. Но, по словам родителей воспитанников, отравившихся гораздо больше.

- Пострадавших гораздо больше, чем 9 человек, - настаивает мама двоих девочек Ксения Миронова в разговоре с «КП-Екатеринбург». - Мои дети заехали в лагерь 25 июля. В тот же день в отряде моего младшего ребенка, один мальчик почувствовал себя плохо. Ребенка тошнило. Его мама давала ему таблетки. А через день в родительском чате забили тревогу. Дети начали звонить домой и жаловаться на рвоту. Моей младшей дочке стало плохо около 5 часов утра 29 июля. Мне не надо было на работу, я с утра приехала в лагерь, чтобы забрать свое дитя. Вечером 29 июля мне в 20:00 звонит старшая дочка и говорит, что ей очень плохо, что у нее тошнота, рвота, жидкий стул и подскочила высокая температура. Я сутки просто бегала от одного ребенка к другому. Роспотребнадзор говорит, что пострадали только 9 человек. Но в группе моей младшей дочери заразились, как минимум 16 деток. У старшей - 10.

У Ксении Мироновой нет претензий к лагерю. По ее словам питание в «Баранчинских огоньках» и досуг – хорошие. И за порядком сотрудники также следят.

- Отдыхаем в этом лагере не первый раз, все было отлично, но в этот раз все получилось печально, - добавляет она. – Нам уже пришел один положительный тест на норовирус. Мне пришлось взять больничный. Мои дети лечатся, температура уже поднимается невысокая, но у девочек слабость.

Родители сорвались с работы, чтобы забрать своих детей из лагеря Фото: Алексей БУЛАТОВ

По словам Ксении, родители пострадавших детей не намерены молчать о произошедшей вспышке кишечной инфекции.

- Мы разговаривали с директором, воспитателями. Они сами очень растеряны. Они знали, что дети один за другим заболевают, но не понимали, в чем дело. Родители уже между собой объединились и хотят обратиться с жалобой на лагерь в прокуратуру, - отметила Ксения.

Тем временем, специалисты нижнетагильского Роспотребнадзора провели обследования в лагере, взяли пробы воды и еды. Так, по результатам проверки «Баранчинские огоньки» пришлось закрыть из-за нарушений.

- Не организована своевременная изоляция детей с острой кишечной инфекцией и дезинфекция, - сообщается на официальном сайте областного Роспотребнадзора. - Кроме того, на пищеблоке найдены продукты с истекшим сроком годности. Были нарушены условия хранения полуфабрикатов и температурный режим. В питании были продукты, не предназначенные для детей. Не было маркировки на разделочном инвентаре.

Ранее, в детском лагере «Гурино» случился сбой в работе электросети. Питание детей было задержано из-за сгоревшего оборудования на пищеблоке.

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