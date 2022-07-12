В детском лагере на Урале перегорело оборудование на пищеблоке

Меню было скорректировано Фото: Алексей БУЛАТОВ

В детском лагере «Гурино», который располагается в Тугулымском районе, произошел сбой в работе электросетей. Ребята, которые приехали на вторую смену пожаловались родителям, что в лагере накануне не было света, поэтому их не покормили вовремя. Кроме того, их возмутил мусор, который зачем-то фотографировали сотрудники лагеря. «КП-Екатеринбург» разобрались в ситуации с отключением электричества в оздоровительном лагере.

Первая смена уехала еще 8 июля Фото: Алексей БУЛАТОВ

Первая смена в тугулымском лагере «Гурино» завершилась 8 июля. Очередной заезд ребят состоялся 10 июля. В то утро и произошел скачок электрического напряжения.

- Одна из плит в пищеблоке вышла из строя. При этом, освещение было во всех корпусах. Обед состоялся по графику в 13:00. А 11 июля завтрак был задержан на пятнадцать минут, так как был ремонт оборудования. И еду пришлось готовить на одной из плит. Учреждение работало без перебоев. В детский лагерь выезжал заместитель главы по социальным вопросам, а также представители управления образования, - рассказала «КП-Екатеринбург» Любовь Свищева начальник управления образования Тугулымского городского округа.

Свет в корпусах не отключали Фото: Алексей БУЛАТОВ

По словам начальника Управления образования Тугулымского района, никаких контейнеров с мусором на территории лагеря нет, так как это запрещено по нормам. На улице были только коробки от светильников, которые ранее к приезду ребят были заменены во время новой смены, чтобы детям было комфортнее.

К тому же, некоторые корректировки в меню из-за проблем с варочной поверхностью были. Однако, ребята все же не остались без пищи. Ужин детям подали в полном объеме.

- Меню обеда в тот день было скорректировано и приготовлено при помощи вспомогательного оборудования – из рациона было исключено только первое горячее блюдо. Отметим, что в день заезда дети прибывали в лагерь в разное время, поэтому не все из отдыхающих застали обед, - рассказали «КП-Екатеринбург» в пресс-службе Министерства образования Свердловской области.