В выходные в барах Екатеринбурга прошли массовые задержания

19 административных протоколов составили за мелкое хулиганство. Фото: УМВД по Екатеринбургу

В минувшие выходные в барах и на улицах Екатеринбурга в темное время суток прошли массовые задержания. В этом рейде силовики уделили особое внимание проспекту Ленина, улицам Вайнера, Малышева и 8 Марта. Об этом сообщает городское УМВД.

- Особое внимание было уделено охране общественного порядка, профилактике преступлений и правонарушений, а также ситуации сложившейся вокруг несанкционированной торговли, - говорится в сообщении.

Полиция проверила клубы и бары. Фото: УМВД по Екатеринбургу

Полиция проверила клубы и бары. Стражам порядка удалось выявить несанкционированные пункты реализации различного рода товаров и услуг. Например, с улицы Вайнера изъяли передвижной киоск с переводными тату, аттракцион «турник» и боксерскую грушу «силомер».

Кроме того, силовики вместе с общественниками выявили два заведения, в которых продавался алкоголь с нарушением законодательства. В одном из баров известной сети нашли схрон спиртосодержащей жидкости, которая использовалась для приготовления настоек. При этом документов на нее не было. Также в этом баре обнаружили алкоголь без акцизных марок.

Изъятый алкоголь отправили на экспертизу. Фото: УМВД по Екатеринбургу

Также бар, где продавали спиртное без соответствующей лицензии и маркировок, полиция выявила на улице 8 Марта. Работа этого заведения приостановлена. В обоих случаях алкоголь изъяли и отправили на экспертизу. Полиция проведет проверку.

В одном из баров известной сети нашли схрон спиртосодержащей жидкости, которая использовалась для приготовления настоек. Фото: УМВД по Екатеринбургу

По итогам рейда составлено 24 административных протокола. Из них 19 — за мелкое хулиганство, четыре — за незаконное предпринимательство и один протокол за распитие алкоголя в общественном месте. Также 15 административных протоколов составили сотрудники ГИБДД. Помимо этого, силовики обнаружили девять подростков, которые гуляли ночью без родителей.

Ранее такой рейд прошел в Екатеринбурге с 8 на 9 июля. Тогда стражи порядка нагрянули в кальянную в центре столицы Урала. Там продавали спиртное без лицензии несовершеннолетним.