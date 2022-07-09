В Екатеринбурге прошли массовые задержания в барах

В отделение полиции доставили 26 граждан. Фото: УМВД по Екатеринбургу

Пятничный вечер в баре обернулся для некоторых жителей Екатеринбурга задержаниями. С 8 на 9 июля в городе полиция проводила рейд вместе с активистами «Народного контроля» и членами общественной палаты города. Об этом сообщает УМВД по Екатеринбургу.

- По итогам было проверено более 10 мест возможных к совершению административных правонарушений, сотрудниками ППСП составлено четыре административных протокола по статье 20.20 (Потребление (распитие) алкогольной продукции в запрещенных местах) и по статье 20.1 (Мелкое хулиганство), - говорится в сообщении.

Стражи порядка нагрянули в четыре кальянных: SAXARA LOUNGE, Nua Smoke, «Сапфир» и Ni Hua Hua. Фото: УМВД по Екатеринбургу

Кроме того, два протокола составили на подростков за распитие алкоголя. Также стражи порядка нагрянули в кальянную в центре столицы Урала. По имеющейся оперативной информации, там продавали спиртное без лицензии несовершеннолетним. Во время проверки эти данные подтвердились. Внутри сидели двое 17-летних подростков с бутылкой алкоголя и кальяном.

В одной из кальянных изъяли 147 литров алкоголя. Фото: УМВД по Екатеринбургу

Полицейские изъяли в заведении 147 литров алкогольной и спиртосодержащей продукции. Кроме того, стражи порядка выявили, что в помещении не было эвакуационных выходов и огнетушителей. Работа кальянной приостановлена. Сейчас идет проверка.

Рано утром в субботу полицейские проверили еще одно заведение на улице Красноармейской. Сотрудники ГИБДД обратили внимание на машины около бара. В самом заведении оперативники наркоконтроля и кинологи искали запрещенные вещества. Также сыщики изучили наличие лицензии на спиртное и сам алкоголь.

В одном из заведений оперативники наркоконтроля и кинологи искали запрещенные вещества. Фото: предоставлено Валерием Горелых

В отделение полиции доставили 26 граждан, на 15 из них составлены административные протоколы за мелкое хулиганство. Еще с семью гражданами провели профилактические беседы.

- В ходе вечерней акции представители ОВД нагрянули в несколько торговых центров, три компьютерных клуба по улице Первомайской и на проспекте Ленина, а также в четыре кальянных SAXARA LOUNGE, Nua Smoke, «Сапфир» и Ni Hua Hua, - рассказал начальник пресс-службы свердловского ГУ МВД Валерий Горелых.

Кроме тог, полицейские проверили площадки рядом с набережной городского пруда и ТЦ «Пассаж». Фото: УМВД по Екатеринбургу

Также проверки прошли на площадях, прилегающих к железнодорожному вокзалу, Храму-на-Крови, «Космосу», скверу имени Джавахарлала Неру, парку Основинский, Литературному кварталу, набережной городского пруда и ТЦ «Пассаж».