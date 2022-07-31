Появились новые подробности таинственного исчезновения свердловчанки и ее пятилетнего сына

До апреля прошлого года женщина жила с сыном у знакомого. Фото: Следственный комитет по Свердловской области

Спустя несколько месяцев загадочного исчезновения свердловчанки с пятилетний ребенком, появились новые подробности об их местонахождении. По данным поискового отряда «Лиза Алерт», 34-летняя Виктория Шебалина и маленький Илюша пропали в марте 2022 года в Свердловской области, а сейчас они могут находиться в Краснодарском крае.

- После расторжения брака между Шебалиной и её супругом в 2019 году, место жительства её малолетнего сына определено с отцом. После этого женщина с сыном покинули место жительства в городе Бийске Алтайского края, переехали в Краснодарский край, но после того, как отец ребёнка узнал об их месте жительства, женщина с сыном переехали в Свердловскую область, - рассказали в уральском Следственном комитете.

До апреля прошлого года женщина жила с сыном у знакомого на квартире, позже она заявила, что хочет жить в Екатеринбурге, уехала и перестала выходить на связь.

Сейчас они могут находиться в Краснодарском крае. Фото: поисковой отряд "Лиза Алерт"

Особые приметы Виктории Шебалиной: худощавое телосложение, 165 сантиметров рост, серые глаза и темно-русые волосы.

Особые приметы мальчика Ильи: худощавое телосложение, 116 сантиметров рост, голубые глаза и темно-русые волосы.

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