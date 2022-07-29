Евгений Куйвашев обсудил с Игорем Николаевым вопросы взаимодействия ведомства с региональными властями Фото: департамент информполитики

УФСБ по Свердловской области возглавил генерал-майор Игорь Николаев. Прежний руководитель - генерал-лейтенант Алексей Зиновьев переведен на новое место службы. Он возглавлял Управление ФСБ России по Свердловской области с 2019 года. Нового руководителя регионального УФСБ представили 29 июля губернатору Евгению Куйвашеву.

- Евгений Куйвашев поздравил Игоря Николаева с назначением на пост начальника ФСБ России по Свердловской области, - рассказали в департаменте информполитики региона. - Глава региона также поблагодарил за совместную эффективную работу прежнего руководителя ведомства Алексея Зиновьева.

Евгений Куйвашев обсудил с Игорем Николаевым вопросы взаимодействия ведомства с региональными властями.

Отметим, что Игорь Николаев приехал в Свердловскую область из Тюмени, где с марта 2020 года возглавлял УФСБ по Тюменской области. Ранее он также работал начальником УФСБ по республике Бурятия и замначальника УФСБ по Владимирской области.