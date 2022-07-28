«Какой конфликт? Вы больные люди что ли?!»: президент «Урала» объяснил ссылку в дубль полузащитника Бавина

Полузащитник выступает за «Урал» с 2017 года. Фото: пресс-служба ФК «Урал»

Президент «Урала» Григорий Иванов опроверг информацию о конфликте с полузащитником Юрием Бавиным, которая появилась в телеграмм-каналах. После возвращения из аренды в волгоградском «Роторе» 28-летний футболист был отправлен в «Урал-2».

По словам Иванова, решение о переводе в дубль принимал тренерский штаб во главе с Игорем Шалимовым.

- Какой конфликт? Вы больные люди что ли?! Вы друзья Юры Бавина? У него в последней аренде была травма, он «кресты» порвал. Так мы его здесь лечили, восстанавливали, восстановили! Хотя это «Ротор» должен был делать. Пока он не проходит в состав, зачем ему сидеть на лавке? Он опытный, хороший футболист. Пускай пока подсказывает молодым в «Урале-2». Это же внутренняя кухня. Может завтра тренер увидит, как он играет в дубле и возьмет его в основной состав, - объяснил в разговоре с «КП-Екатеринбург» Григорий Иванов.

Президент «Урала» не скрывает, клуб ищет для Бавина новый клуб, где полузащитник сможет играть до конца сезона.

- Мы бы хотели найти ему команду в ФНЛ, мы с удовольствием отпустим его в арену, чтобы он играл, получал игровую практику. Сидеть на лавке – не дело. Если не ошибаюсь, то у него контракт с нами до конца этого сезона, - добавил Григорий Иванов.

Юрий Бавин является воспитанником ЦСКА. В биографии футболиста выступления за португальский клуб «Униа Лейрия» и «Зенит-2». Бавин перешел в «Урал» в 2017 году. В составе «шмелей» он 55 раз появлялся на поле и забил 4 гола.

Этот сезон екатеринбуржцы начали крайне неудачно. После поражение в Москве от армейцев (2:0) последовал разгром в Оренбурге (3:0). 29 июля «Урал» на своем поле примет «Краснодар». Это будет первая игра РПЛ, где для посещения стадиона фанатам потребуется Карта болельщика.