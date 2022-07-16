Верхняя Пышма празднует День города и День металлурга

Фото предоставлено пресс-службой УГМК

В Верхней Пышме проходит празднование Дня металлурга и Дня города. Оно началось с награждения горожан, которые внесли вклад в развитие муниципалитета. Их фотографии появятся на городской Доске почета. Среди награждаемых и работники АО «Уралэлектромедь».

- Для того, чтобы работать металлургом, требуется особый характер. Это должны быть закаленные люди - такие, как у нас на предприятии. Благодаря им все наши производственные планы выполнены более чем на 100%, а инвестиционные программы реализуются в соответствии с графиками: модернизация производства, улучшение условий труда, экология. Строится 3 очередь цеха электролиза меди, развивается «Производство сплавов цветных металлов» и «Производство полиметаллов». Это означает, что повысится производительность, будут рабочие места, налоги, и города будут жить еще лучше, - отметил главный инженер АО «Уралэлектромедь» Алексей Королев.

Фото предоставлено пресс-службой УГМК

В этом году за многолетний добросовестный труд, большой личный вклад в развитие АО «Уралэлектромедь» высокое звание «Почетный гражданин городского округа Верхняя Пышма» было присвоено Алефтине Киташевой. В этот город она приехала из Екатеринбурга молодой мамой с двумя детьми в 1982 году и с тех пор здесь живет и трудится. Сегодня Алефтина Леонидовна - начальник управления бюджетирования УГМК.

- В нашей жизни все взаимосвязано - работа, семья, друзья. Судьба всегда была ко мне благосклонна: родители дали мне великолепное по тем временам образование, научили меня трудиться, за что я им очень благодарна. Дети всегда поддерживают и помогают, сейчас они уже взрослые и работают вместе со мной в УГМК. Я бабушка двух внуков, у меня есть прекрасные друзья, которые всегда рядом. И, конечно, у меня живая разносторонняя работа в профессиональной команде. Я чувствую себя счастливым человеком, - поделилась Алефтина Киташева.

Фото предоставлено пресс-службой УГМК

После награждения на стадионе «Металлург» прошли «ЗАВОДные старты». В них приняли участие 15 команд, в том числе команды цехов АО «Уралэлектромедь», ОАО «УГМК», администрации Верхней Пышмы, предприятий, работающих на территории Медной столицы Урала. Каждой команде из 10 человек (четверо мужчин, три женщины и трое детей) предстояло преодолеть различные препятствия, состоящие из больших надувных батутов («Горки», «Шары», «Бинокли», «Шины»), прошагать семимильными шагами, перекатить огромные трехметровые кубы и пролететь на ковре-самолете. Победителем стала команда «Уралредмета». Сборная УГМК стала второй, третьим – управление проектных работ «Уралэлектромеди».

Фото предоставлено пресс-службой УГМК

Одновременно на стадионе проходила игровая программа и мастер-классы для детей, турниры по пляжному волейболу, баскетболу и силовому экстриму. Также любой желающий мог попробовать свои силы и сдать нормативы ГТО. Победители получили денежные призы, дипломы и медали.

Еще одним подарком участникам состязаний и их болельщикам стало выступление группы «Кар-мен».

Помимо этого, программа празднования Дня города и Дня металлурга включает в себя множество культурных и развлекательных мероприятий. Весь день для жителей Верхней Пышмы и гостей открыт городской исторический музей, рассказывающий «Про родной и славный град».

Фото предоставлено пресс-службой УГМК

На площадях у Дворца спорта и Дворца культуры «Металлург» организованы «Сельские и национальные подворья». Там можно увидеть национальные костюмы, традиционные для разных культур песни и танцы, угощения. Садоводы могут похвастаться своим урожаем, а мастера – эксклюзивными предметами ручной работы.

Новой для посетителей площадок у Дворца спорта стала выставка авто и мото-техники. А привычным, но не менее интересным - выступления коллективов художественной самодеятельности.

Фото предоставлено пресс-службой УГМК

Не остались без внимания и дети. Детская велогонка, мастер-классы для подростков и игровые программы аниматоров, бесплатные аттракционы – выбрать есть из чего. На площади у администрации Верхней Пышмы прошла детская программа «Улыбка праздничного города», а после ее окончания горожане постарше смогли станцевать вальс.

Главным событием вечерней программы станет концерт с участием местных коллективов, а также звезд эстрады: групп «Иванушки Int», «Комбинация» и GayazovS BrotherS. В финале прогремит традиционный праздничный салют.