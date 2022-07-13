Известный телеведущий и музыкант дал эксклюзивное интервью «КП-Екатеринбург» перед игрой КВН. Фото: пресс-служба КВН

Известный телеведущий и музыкант Валдис Пельш заявил, что Ивана Урганта невозможно заменить. Он рассказал об отношении к нему, отвечая на вопрос в эксклюзивном интервью «КП-Екатеринбург», перенимает ли он опыт и шутки своих коллег.

- Я слежу за теми, кого считаю большими профессионалами, и оцениваю их работу. Смотрю, разговаривают ли они с публикой на понятном ей языке, рассказывают ли истории, которые интересны зрителям. Но я никогда не перенимаю манеру общения или приемы. Нельзя быть вторым Ургантом, вторым Нагиевым, вторым Хрусталевым, как и вторым Пельшем. Каждый состоявшийся телеведущий создавал себя сам, работая над разными проектами и набираясь опыта, - рассказал ведущий.

В интервью Валдис Пельш также рассказал об отношении к Максиму Галкину. Ведущий подчеркнул, что отъезд Максима из России не повлиял на их общение.

- С Максимом общался последний раз, примерно за полгода до его отъезда. Поэтому не могу вам сказать, что наше общение изменилось или сократилось, в свете последних событий, уточнил Валдис Пельш.

Известный ведущий дал интервью «КП-Екатеринбург» пред «Встречей выпускников КВН-2022», на которой он предстанет в роли ведущего. Он рассказал, почему Александр Масляков нескоро уйдет из КВН, а также о неудачной шутке над Чулпан Хаматовой и закулисье программ «Розыгрыш» и «Угадай мелодию».

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