Мария Погребняк заступилась за Филиппа Киркорова, вплетенного в конфликт украинской ведущей с Dolce&Gabbana

Светская львица указала украинской ведущей на то, что король поп-эстрады расторг сотрудничество с брендом. Фото: социальные сети Марии Погребняк

Светская львица Мария Погребняк заступилась за Филиппа Киркорова, которого украинская ведущая Леся Никитюк вплела в конфликт с брендом Dolce&Gabbana.

Бывшая ведущая «Орла и решки» в своих социальных сетях призвала подписчиков устроить байкот итальянскому бренду за сотрудничество с королем поп-эстрады.

На это не могла не обратить внимание светская львица Мария Погребняк.

- Украинка Леся Никитюк - экс-ведущая «Орла и решки» решила поднять охваты и призвала подписчиков накинуться на бренд Dolce & Gabbana, из-за сотрудничества с Филиппом Киркоровым, - написала в своем telegram-канале блогер Мария Погребняк.

Мария Погребняк уверена, что так бывшая ведущая «Орла и решки» решила поднять охваты в сетях. Фото: telegram-канал Марии Погребняк

Светская львица уверена, что так украинская ведущая привлекает к себе внимание.

- Хитрая, но глупая Леся сделала это после того, как Филипп заявил, что послал бренд и больше не намерен покупать их одежду, потому что тот плохо обращается с россиянами. Но, видимо, украинцы это не знают, поэтому с удовольствием стали писать Dolce & Gabbana гадости, после этого бренд закрыл комментарии. Так скоро, из-за хайпожорок типо Леси украинцы всех от себя отвернут, - заключила Погребняк.

Напоминаем, что поп-король разорвал отношения с брендом Dolce & Gabbana еще в начале июля.

- Сегодня послал их, они ведут в нашей стране себя неправильно. Я сказал, что я прекращаю с ними всякое сотрудничество раз и навсегда, все! – рассказал тогда Филипп Киркоров.

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