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Общество12 июля 2022 9:31

Стильно и по-уральски: начинающих дизайнеров и модельеров будут продвигать через ТЦ Екатеринбурга

На start-up площадке «Имена» можно найти интересные вещи перспективных брендов
Дарья ВОРОНИНА
Девушкам будет любопытно взглянуть на повседневную одежду от уральских модельеров

Девушкам будет любопытно взглянуть на повседневную одежду от уральских модельеров

Фото: Алексей БУЛАТОВ

Стартаперы в сфере дизайна и моды из Екатеринбурга получили бесплатные площади для продажи товаров в ТЦ Veer Mall. С 12 июля горожане могут купить вещи от уральских дизайнеров на start-up площадке «Имена».

С 12 июля горожане могут купить вещи от уральских дизайнеров на start-up площадке «Имена»

С 12 июля горожане могут купить вещи от уральских дизайнеров на start-up площадке «Имена»

Фото: Алексей БУЛАТОВ

Девушкам будет любопытно взглянуть на повседневную одежду от уральских модельеров и украшения ручной работы, а также прикупить авторские духи. Мужчины могут обратить внимание на кожаные ремни, портмоне, спортивную экипировку.

Проект совместно запустили городская администрация, Свердловский областной фонд поддержки предпринимательства и торговый центр

Проект совместно запустили городская администрация, Свердловский областной фонд поддержки предпринимательства и торговый центр

Фото: Алексей БУЛАТОВ

Проект совместно запустили городская администрация, Свердловский областной фонд поддержки предпринимательства и торговый центр. Идея состоит в том, чтобы дать перспективным дизайнерам бесплатную возможность занять пустующие ниши и стать популярными в регионе.

Площадку посетил глава Екатеринбурга Алексей Орлов

Площадку посетил глава Екатеринбурга Алексей Орлов

Фото: Алексей БУЛАТОВ

- Молодые инициативные предприниматели, которые занимались продвижением своей продукции через онлайн-ресурсы, имеют возможность показать товар лицом. Я с ребятами пообщался. Выяснилось, что ребята, создающие товары для спорта, занимались экспортом. Мало кто об этой продукции знал в нашем городе, потому что у нас представлены широко иностранные бренды, которые в силу объективных причин с рынка сегодня уходят, - рассказал на открытии площадки глава Екатеринбурга Алексей Орлов. - Для предпринимателей, которые в этой сфере работают, открываются совершенно новые возможности. Потребности остаются, рынки и ниши освобождаются, а качественная продукция вполне в состоянии заменить собой те бренды, которые сегодня ушли. Она нисколько не хуже.

Мужчины могут обратить внимание на кожаные ремни, портмоне, спортивную экипировку

Мужчины могут обратить внимание на кожаные ремни, портмоне, спортивную экипировку

Фото: Алексей БУЛАТОВ

Всего заявки отправили 34 предпринимателя. Для площадки было отобрано 11 проектов. Они имеют право продавать свои творения в торговом центре четыре месяца.

На start-up площадке «Имена» можно найти интересные вещи перспективных брендов

На start-up площадке «Имена» можно найти интересные вещи перспективных брендов

Фото: Алексей БУЛАТОВ

Затем они будут решать, готовы ли переходить на масштабное производство в случае успеха или же будут переформатировать производство, если увидят, что их товар не востребован у уральцев.

Мало кто об этой продукции знал в нашем городе, потому что у нас представлены широко иностранные бренды

Мало кто об этой продукции знал в нашем городе, потому что у нас представлены широко иностранные бренды

Фото: Алексей БУЛАТОВ

Чтобы стать резидентом площадки, нужно отправить письмо через сайт Свердловского областного фонда поддержки предпринимательства, связаться с организацией через мессенджеры или соцсети или же лично подойти в магазин.

Для предпринимателей, которые в этой сфере работают, открываются совершенно новые возможности

Для предпринимателей, которые в этой сфере работают, открываются совершенно новые возможности

Фото: Алексей БУЛАТОВ

Предпочтение отдается начинающим предпринимателям, кто имеет поточное производство, хорошее качество, и соответствует концепцией торгового центра.

Чтобы стать резидентом площадки, нужно отправить письмо через сайт Свердловского областного фонда поддержки предпринимательства, связаться с организацией через мессенджеры или соцсети или же лично подойти в магазин

Чтобы стать резидентом площадки, нужно отправить письмо через сайт Свердловского областного фонда поддержки предпринимательства, связаться с организацией через мессенджеры или соцсети или же лично подойти в магазин

Фото: Алексей БУЛАТОВ

Предпочтение отдается начинающим предпринимателям, кто имеет поточное производство, хорошее качество, и соответствует концепцией торгового центра

Предпочтение отдается начинающим предпринимателям, кто имеет поточное производство, хорошее качество, и соответствует концепцией торгового центра

Фото: Алексей БУЛАТОВ

Начинающих дизайнеров и модельеров будут продвигать через ТЦ Екатеринбурга

Начинающих дизайнеров и модельеров будут продвигать через ТЦ Екатеринбурга

Фото: Алексей БУЛАТОВ

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