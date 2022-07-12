Начинающих дизайнеров и модельеров будут продвигать через ТЦ Екатеринбурга

Девушкам будет любопытно взглянуть на повседневную одежду от уральских модельеров Фото: Алексей БУЛАТОВ

Стартаперы в сфере дизайна и моды из Екатеринбурга получили бесплатные площади для продажи товаров в ТЦ Veer Mall. С 12 июля горожане могут купить вещи от уральских дизайнеров на start-up площадке «Имена».

С 12 июля горожане могут купить вещи от уральских дизайнеров на start-up площадке «Имена» Фото: Алексей БУЛАТОВ

Девушкам будет любопытно взглянуть на повседневную одежду от уральских модельеров и украшения ручной работы, а также прикупить авторские духи. Мужчины могут обратить внимание на кожаные ремни, портмоне, спортивную экипировку.

Проект совместно запустили городская администрация, Свердловский областной фонд поддержки предпринимательства и торговый центр Фото: Алексей БУЛАТОВ

Проект совместно запустили городская администрация, Свердловский областной фонд поддержки предпринимательства и торговый центр. Идея состоит в том, чтобы дать перспективным дизайнерам бесплатную возможность занять пустующие ниши и стать популярными в регионе.

Площадку посетил глава Екатеринбурга Алексей Орлов Фото: Алексей БУЛАТОВ

- Молодые инициативные предприниматели, которые занимались продвижением своей продукции через онлайн-ресурсы, имеют возможность показать товар лицом. Я с ребятами пообщался. Выяснилось, что ребята, создающие товары для спорта, занимались экспортом. Мало кто об этой продукции знал в нашем городе, потому что у нас представлены широко иностранные бренды, которые в силу объективных причин с рынка сегодня уходят, - рассказал на открытии площадки глава Екатеринбурга Алексей Орлов. - Для предпринимателей, которые в этой сфере работают, открываются совершенно новые возможности. Потребности остаются, рынки и ниши освобождаются, а качественная продукция вполне в состоянии заменить собой те бренды, которые сегодня ушли. Она нисколько не хуже.

Мужчины могут обратить внимание на кожаные ремни, портмоне, спортивную экипировку Фото: Алексей БУЛАТОВ

Всего заявки отправили 34 предпринимателя. Для площадки было отобрано 11 проектов. Они имеют право продавать свои творения в торговом центре четыре месяца.

На start-up площадке «Имена» можно найти интересные вещи перспективных брендов Фото: Алексей БУЛАТОВ

Затем они будут решать, готовы ли переходить на масштабное производство в случае успеха или же будут переформатировать производство, если увидят, что их товар не востребован у уральцев.

Мало кто об этой продукции знал в нашем городе, потому что у нас представлены широко иностранные бренды Фото: Алексей БУЛАТОВ

Чтобы стать резидентом площадки, нужно отправить письмо через сайт Свердловского областного фонда поддержки предпринимательства, связаться с организацией через мессенджеры или соцсети или же лично подойти в магазин.

Для предпринимателей, которые в этой сфере работают, открываются совершенно новые возможности Фото: Алексей БУЛАТОВ

Предпочтение отдается начинающим предпринимателям, кто имеет поточное производство, хорошее качество, и соответствует концепцией торгового центра.

Чтобы стать резидентом площадки, нужно отправить письмо через сайт Свердловского областного фонда поддержки предпринимательства, связаться с организацией через мессенджеры или соцсети или же лично подойти в магазин Фото: Алексей БУЛАТОВ

Предпочтение отдается начинающим предпринимателям, кто имеет поточное производство, хорошее качество, и соответствует концепцией торгового центра Фото: Алексей БУЛАТОВ

Начинающих дизайнеров и модельеров будут продвигать через ТЦ Екатеринбурга Фото: Алексей БУЛАТОВ

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