«Нравилось отправлять картины в Лондон и Бухарест»: художница рассказала, с какими трудностями столкнулись ее коллеги на зарубежных площадках

Картины уральской художницы продавались по всему миру. Фото: Юлия Магдалинина

На видеоролике молодой парень со всей силы толкает банку с краской, которая прицеплена веревкой к крюку на потолке. Банка раскачивается, краска обильно выливается на холст, расстеленный на полу. Банок становится больше, на полу множество цветных луж, клякс и ярких полосок. Так рождается картина в жанре абстрактной живописи.

- В моей голове пронесся мем «А что, так было можно?». Я залипла на этом видео. Все стереотипы о том, что живопись – это серьезно, академично, что картины рисуют месяцами, прорабатывая мелкие детали, разбились по щелчку. В тот вечер я смотрела похожие ролики до трех часов ночи. А утром встала, пошла в магазин и купила холсты, краски и кисточки, - рассказывает художница из Каменска-Уральского Людмила Ильина, работающая под псевдонимом Mila Oz.

Первые работы Людмила рисовала в танцевальном классе. Фотограф : Юлия Магдалинина

ТВОРЧЕСКИЙ КАРАНТИН

С сумками, набитыми красками, Люда вошла в студию танцевальной студии. Здесь, на паркете в окружении пилонов и зеркал, она стала писать первые картины. Девушка еще не знала, что через год из самоучки превратится в художника в направлении абстрактного экспрессионизма с клиентами по всему миру. Точно также она выросла из самоучки до руководителя школы танцев на пилоне десять лет назад.

- Был карантин из-за ковида. Я соблюдала все правила, закрыла студию, прекратила занятия. Но творческой энергии надо было искать выход, рисовала в танцевальном классе. Банки тоже подвешивала, получалаопыт, но дальше интересно стало другое.

В августе танцевальную студию надо было открывать, что скорее огорчало девушку, чем радовало, с рисованием она завязывать не хотела, а места не хватало. Тогда она сняла небольшой офис в том же здании, что и студия танца, перенесла туда краски и кисточки. А через полгода, 1 марта, продала школу танца, чтобы сконцентрироваться на художественном искусстве.

- Поняла, что не хватает времени и энергии, чтобы уходить и в живопись, и в танцевальную студию, глубоко быть там и там. А это такие направления, когда надо грести, грести и не разгребешь. Либо туда, либо туда. Решила, что надо идти дальше и уходить в живопись, мне это показалось интереснее танцев, - объясняет девушка.

Девушка прошла специализированные курсы по спиртовым чернилам, эпоксидной смоле, абстрактной интерьерной живописи. Вспомнила опыт, как после университета пришла в детскую художественную школу и постигала основы, сидя рядом с шестиклассниками, и начала экспериментировать с изображениями. Попутно читала книги по живописи и много практиковалась.

До того, как стать художницей, Людмила прошла путь от самоучки к руководителю собственной танцевальной студии. Фотограф : Юлия Магдалинина

Вскоре подруга, специализирующаяся на создании авторских кружек, рассказала, что зарабатывает не только на российском, но и на международном рынке через зарубежные онлайн-площадки.

«ТВОЯ КАРТИНА ВИСИТ У МЕНЯ В СПАЛЬНЕ!»

Людмила Ильина пришла на площадку, которую подруга посоветовала. Там были все направления творчества, барахолка с товарами на любой вкус. Затем девушка нашла специализированные площадки для художников.

- Оказалось, что за рубежом, особенно в Европе и Северной Америке, именно такие абстрактные картины, как у меня, пользуются спросом. Очень мне понравилось ощущение, что твоя картина теперь где-то в Лондоне, Бухаресте. Какому-то человеку на другом конце света понравилась твоя картина, у вас с ним общее настроение, ощущение, и он захотел повесить то, что ты сделала, у себя дома – это же классно! Первый клиент был из Канады. После того как картину доставили, он нашел меня в Инстаграм (* запрещенная в России социальная сеть) и прислал фото картины в интерьере. Не все присылают такие послания, но они есть. Люблю получать сообщения от покупателей из разных стран: «Привет! Я купил твою картину. Она висит у меня над кроватью», - улыбается художница.

Писать картины Людмила Ильина стала в пандемию. Фотограф : Юлия Магдалинина

Первую картину купили в сентябре 2021 года. В ноябре работы уральской художница были представлены на международной онлайн-выставке Codec Iconic от британской галереи The Holy Art Gallery в Лондоне. Тогда же спрос на картины вырос. В месяц у Людмилы покупали по 2-4 картины, по 1000 долларов каждая.

- По традиции в январе я расписываю большую таблицу того, чего хочу достичь. В левый столбец ставлю цели, в центральный – то, что происходит сейчас, в правый – то, что достигнуто. И в левом столбце написала, что хочу продать картину дороже 1500 долларов. В феврале это случилось. Но! Продать-то я ее продала, но улететь она у меня не смогла. Обидно, не хватило пары дней. Покупатель оплатил картину, я ее упаковала, выяснилось, что у курьера некорректно оформлены документы. Через два дня посылку должны были забрать повторно и именно в эти два дня начались проблемы с отправкой. Тут же выяснилось, что площадка не сможет передать мне деньги, поставили сделку на паузу. Потом представители галереи написали мне, что не могут сотрудничать с российскими художниками и уведомили покупателя, что заказ временно отменяется, - рассказывает Людмила.

За четыре месяца художница продала около двух десятков работ. Но в феврале с зарубежных площадок стало невозможно делать переводы, PayPall недоступен. Понимая ответственность перед художниками, платформы не стали рисковать и вовсе отменили возможность покупки картин из России. В итоге российские творцы столкнулись с тем, что их работы висят на сайтах галерей как на витрине, но заказать и оплатить их нельзя.

В марте екатеринбургская галерея «Контраст» организовала персональную выставку картин Людмилы Mila Oz. Фотограф : Юлия Магдалинина

АДАПТАЦИЯ К ПОПУГАЙЧИКАМ

- До мая я сделала паузу. Как и многие, надеялась на то, что ситуация быстро разрешится. Мне нравилось то, что я работаю в суперкомфортных условиях. Рисовала то, что хочется, ни под кого не подстраиваясь, а при этом в мире находились люди, с которыми мы на одной волне. Они покупают работы за ту сумму, которая меня устраивает. В мае стало понятно, что мне придется идти с собой на компромисс, адаптируясь к российскому рынку, - объясняет Людмила Ильина.

Выяснилось, что российский рынок отличается от международного. Например, многие сейчас красят стены в белый или другие светлые оттенки и осознанно ищут цветовые акценты. Они любят яркий цвет, а у Людмилы минималистичные картины в пастельных тонах в абстрактном экспрессионизме.

- Сейчас я анализирую то, что покупают на местном рынке. Увидела, что это яркие попугайчики, цветочки. Не хочется перестраиваться полностью и кажется сейчас я нашла то, что интересно рисовать мне и может быть востребовано у уральцев, - говорит Людмила.

В марте девушке из Каменска-Уральского поступило предложение от екатеринбургской галереи по организации персональной выставки. Художница представила 20 крупных работ и получила в итоге двух клиентов. Сейчас картины художницы представлены в VEER Mall.

- Две недели назад я была на хореографических курсах «Провинциальных танцев», ведь я продолжаю заниматься хореографией. У меня в голове есть мысль объединить в будущем пластику тела и живопись в одном проекте, - делится Людмила. - А та картина за полторы тысячи долларов так и стоит у меня нераспечатанная. Я надеюсь, что смогу продать эту работу, и многие другие, покупателям в другие страны мира.

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