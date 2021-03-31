«Кто этот мощный старик?»: 74-летний художник из Екатеринбурга покрыл все тело татуировками

Владимиру Спартаку 74 года и у него больше 60 татуировок. Фото: Алексей БУЛАТОВ

- Кто этот мощный старик? – задаются вопросом люди, которые впервые видят татуированного пенсионера.

Фотографии полностью «забитого» картинками дедушки разлетелись по всему интернету. Эпатажный мужчина это Владимир Седаков из Екатеринбурга, но все его знают, как Владимира Спартака. В городе он настоящая звезда – художник, поэт, писатель, дизайнер одежды. Сам он считает себя гением, а люди думают, что он сумасшедший. «Комсомолка» съездила в гости к Спартаку и посмотрела, как он живет.

Дом Владимира Ильича видно издалека. Фото: Алексей БУЛАТОВ

«Я ЧЕЛОВЕК ИСКУССТВА»

Дом Спартака заметно отличается от всех остальных: островок частного сектора Екатеринбурга среди свежих высоток. Но этот покосившийся одноэтажный терем видно издалека.

«Хлеб патриотизм разума», «Жизнь подвиг сердца» - кричат надписи на фасаде голубого домика. Остальные стены также разрисованы красками и лозунгами. Заходим в дом, где нас встречает хозяин со шваброй в руках.

- Не успел помыть полы, - хихикает пожилой мужчина в порванной майке с рыжим ирокезом, ловко прыгая от ведра к каждому углу комнаты.

Спартак живет с пятью кошками, двумя собаками и козой Марусей. Фото: Алексей БУЛАТОВ

Спартаку 74 года, в этом доме когда-то жила его мать, а последние 14 лет и он сам. За это время жилище превратилось в настоящий музей современного искусства. Стены и потолки всех трех комнат расписаны различными фразами, повсюду картины, под потолком висят игрушки, самодельные головные уборы, маски - в общем, творческий беспорядок.

- Я бы открыл здесь музей, но это ведь много ответственности надо, документы собирать. А так, кто знает, тот и приходит. Я всем рад, - утверждает татуированный дед.

У Маруси суровый характер. Фото: Алексей БУЛАТОВ

Вообще за всю жизнь Владимир Ильич перепробовал 64 профессии: был массажистом, юристом, дворником, режиссером. А сейчас он свободный художник: пишет картины, стихи, рассказы и сочиняет афоризмы.

- Я крестьянские дела все знаю: я цветами торговал, у нас пасека была с мамой, цветы выращивал, огород. Я занимаюсь экстремальными видами спорта, вон велосипед стоит, - показывает в сторону двухколесного Спартак. – Да я вообще спортивный, бегаю марафоны. Но это сейчас дорого стоит. Занимаюсь карате, мой удар 50 килограммов. Через полгода мне будет 75, хочу вызвать на бой Хабиба Нурмагомедова, чтобы победить его по новой методике (Смеется).

Даже свою одежду он создает самостоятельно. Фото: Алексей БУЛАТОВ

Кстати, дед Спартак и нам удар свой продемонстрировал. Несколько раз он с силой ударил стену дома, да так, что закачались шапки на потолке.

- Я человек искусства. Стихи пишу с четырех лет, в том же возрасте начал и рисовать. Учился всегда плохо, на тройки. Но разве это важно, - продолжает наш эпатажный собеседник. - Живу всегда без помощи, работаю. Каждый должен своим делом заниматься.

Спартак написал пять книг, больше 10 тысяч афоризмов. А вот сколько стихов и картин, он не знает, сбился со счету. Сегодня он измеряет свои труды в килограммах – рукописей более 70 килограммов, а вот картин – 13. Помимо этого он создает одежду и аксессуары. Сам же ее и носит.

- Я круче Юдашкина, - шутит он.

Спартак уже сбился со счету, сколько у него картин. Фото: Алексей БУЛАТОВ

НА ЭТУ И НА ТУ

Владимир Ильич раскрасил рисунками не только стены своего дома, но и свое тело. Два года назад дедушка стал увлекаться татуировками, сейчас их больше 60.

Татуировки есть практически на всех частях тела: на ногах, на спине, груди и руках, на голове и даже лице. Первым рисунком была синица, а потом он решил набить на себе свои же стихи и изображения Владимира Высоцкого.

- Вот на руках мои стихи, на спине мои стихи. На плече Высоцкий, знакомый мастер набил. На голове дельфин и мантикора, - показывает он.

- А на лице написано «Истина». Что это значит?

- Момент истины – это самое главное в жизни, - продолжает Спартак.

Дедушка планирует забить татуировками 100 % своего тела. Причем все татуировки Спартак набил бесплатно!

Владимир мечтает забить татуировками все тело. Фото: Алексей БУЛАТОВ

ЗАЧЕМ КОЗЕ СПАРТАК?

Свободный художник дважды был женат, но ни с одной супругой отношения не сложились. В своем доме-музее он живет с пятью кошками, двумя собаками и козой Марусей.

Маруся у Спартака тоже как произведение искусства, ей даже рога покрасил в красный цвет из баллончика. Козу художник выгуливает по городу на поводке, ездит с ней в трамвае. Ласково говорит ей «моя девочка».

Но есть вероятность, что скоро Владимир Ильич останется без крыши над головой. Его дом уже со всех сторон окружен новостройками и на этом клочке земли тоже появятся высотки.

- Остался только наш квадрат. Сносить мой дом будут через полгода. Не знаю, куда все это, - не понимает дедушка.

С виду Владимиру Ильичу и не дашь 74 года, да и никто не верит. Он активный и позитивный дедушка, пусть и фриковатый. Но в Екатеринбурге его знают многие, летом его можно встретить на Плотинке.

Недавно он создал канал на YouTube «Спартак Шоу», его помогают вести молодые ребята – друзья художника. Там видео о жизни Владимира, в одном ролике Спартак пытается подружиться с бездомными, в другом учится танцевать тверк. Есть ролики, в котором он идёт на свидание с молодой девушкой.

С козой Марусей он гуляет на поводке. Фото: Алексей БУЛАТОВ

Сейчас Спартак не работает и живет на пенсию в 10 тысяч рублей. Мечтает сниматься в кино и клипах. На его счету уже есть несколько документальных фильмов о нём и роль в новой картине Александра Ханта, которая выйдет в конце 2021 года, там Владимир сыграл шамана.

Скоро дед Спартак открывает свою 10-ю выставку в Ельцин Центре.