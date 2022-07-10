На Урале рыбаки устроили стрельбу, не поделив карьер с форелью

Видео со стрельбой поделился местный активист. Фото: скриншот из видео

В Асбесте рыбаки устроили стрельбу. Инцидент произошел 7 июля на берегу затопленного карьера прииска Пролетарского.

Двое мужчин подъехали на моторной лодке к берегу, на котором стояли и рыбачили еще двое мужчин. Между ними начался жаркий спор, в ходе которого один из рыбаков, сидящих в лодке, достал пистолет и несколько раз выстрелил в мужчину, который стоял на берегу. Второй, стоящий рядом с ним снял происходящее на видео.

Мужчина стал закидывать уезжающую лодку камнями. Фото: скриншот из видео

Из ролика понятно, что мужчина не пострадал от выстрелов. А затем начал забрасывать уезжающую в этот момент лодку камнями.

- Насколько мне известно, на данном карьере частники взяли в аренду землю и разводят на ней форель, карьер принадлежит комбинату ОАО «УРАЛАСБЕСТ». Но много желающих приходят рыбачить на этот карьер на удочки. Данным товарищам, устроившим стрельбу, то ли это охрана комбината то ли это охрана частников, этого не могу сказать, не нравится, что люди рыбачат, якобы на их карьере. Когда они это видят, приезжают и начинают всех разгонять, - рассказал «КП-Екатеринбург» местный активист Вячеслав Прожерин, которого рыбаки поспросили опубликовать видео в сеть.

Для местных рыбаков это уже не первый конфликт. Фото: скриншот из видео

Сами участники конфликта не захотели давать комментарии. В ОАО «УРАЛАСБЕСТ» дозвониться не удалось.

Как сообщил начальник пресс-группы ГУ МВД по Свердловской области Валерий Горелых, пострадавший мужчина 1979 года рождения обратился в дежурную часть ОВД Асбеста 7 июля в 22:15 из приемного покоя местной больницы.

- По предварительным данным, в ходе конфликта применялся не травматический, а газовый пистолет, о чем свидетельствуют травмы потерпевшего. Медики установили, что у пострадавшего ожог лица, плеча и предплечья. Госпитализация ему не потребовалась, после оказания помощи его отпустили домой на амбулаторное лечение, - рассказал полковник Горелых.

Также по его словам, личности нападавших уже установлены.

- Руководство ОВД Асбеста поручило провести проверку по факту инцидента службе уголовного розыска. По итогам работы сыщики примут обоснованное процессуальное решение, - добавил Валерий Горелых.